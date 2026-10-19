Salernitana, Giuseppe D’Alto sulla riconferma di Cosmi: «Come Nicola, con Iervolino una lettera allunga la vita» (VIDEO)

Serse Cosmi

Oltre 24 ore di riflessione prima della scelta di andare avanti con il tecnico, il parere del direttore di Notizie Audaci

La Salernitana va avanti con Serse Cosmi, ma il modo in cui la società è arrivata a questa decisione lascia interrogativi. Dopo la partita di sabato sera, il ribaltone in panchina sembrava ormai scontato. Sono trascorse invece oltre 24 ore di riflessione prima della scelta di proseguire con l’allenatore.

È proprio questo attendismo, o meglio il mancato decisionismo della società, il punto centrale dell’analisi di Giuseppe D’Alto, direttore di Notizie Audaci, nella video notizia, condivisa sul canale YouTube del sito, dedicata al futuro della panchina granata.

La questione non riguarda soltanto la conferma di Cosmi, ma soprattutto il percorso che ha portato a questa conclusione. Quando una società lascia maturare per tante ore l’impressione di una svolta imminente, per poi decidere di non cambiare, il rischio è quello di alimentare incertezza anziché trasmettere compattezza.

Il precedente di Davide Nicola dopo la disfatta di Bergamo

Il paragone con il passato porta inevitabilmente al 2023, quando la Salernitana affrontò un’altra situazione delicata dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta a Bergamo, in Serie A.

In quell’occasione arrivò l’esonero di Davide Nicola, seguito dalla lettera con cui l’allenatore manifestò la volontà di proseguire il proprio percorso. La vicenda si concluse con il dietrofront del presidente Danilo Iervolino e la permanenza del tecnico.

Una sequenza di eventi che resta nella memoria dei tifosi granata e che torna d’attualità davanti a una nuova situazione caratterizzata da dubbi sul futuro dell’allenatore e da una decisione arrivata soltanto dopo una lunga riflessione.

Il contesto è diverso, ma la domanda è simile: la società ha davvero scelto con convinzione la strada da seguire oppure ha semplicemente rinunciato a una svolta che sembrava imminente?

È questo il nodo sul quale si concentra la riflessione di D’Alto: la necessità, per una società chiamata a gestire momenti di tensione, di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni senza lasciare la squadra e l’ambiente in una condizione di incertezza.

La lettera di Cosmi: «Ripartiamo con fiducia ed energia positiva»

A chiarire la posizione dell’allenatore è stato lo stesso Serse Cosmi, che ha affidato ai canali ufficiali della Salernitana un messaggio dai toni concilianti.

Il tecnico ha ricostruito quanto accaduto dopo la conferenza stampa successiva alla partita di sabato sera, spiegando che il confronto con un giornalista era stato condizionato dall’amarezza per il risultato e dall’adrenalina del momento.

Cosmi ha riconosciuto di aver utilizzato toni eccessivi, assumendosi la responsabilità della propria reazione. Ha inoltre ricordato le tensioni delle ultime settimane e gli attacchi personali ricevuti, precisando di aver percepito un clima difficile già durante la gara.

Nel messaggio non è mancato un passaggio rivolto alla proprietà e alla società, verso le quali ha espresso dispiacere, dichiarandosi fiero di rappresentarle. Il suo auspicio è che l’episodio possa considerarsi chiuso e che l’attenzione torni interamente sul campo.

L’allenatore ha quindi invitato tutte le componenti dell’ambiente granata — squadra, staff, tifosi, giornalisti e dirigenti — a ritrovare un confronto rispettoso e costruttivo.

La conclusione è un invito a ripartire, guardando al futuro «con fiducia ed energia positiva».

Ora la parola passa al campo

La lettera di Cosmi rappresenta un tentativo di ricomporre la frattura e riportare serenità attorno alla squadra. La conferma, tuttavia, non cancella le domande sul modo in cui la Salernitana ha gestito queste ore di incertezza.

Perché, al di là delle parole dell’allenatore e della decisione finale, resta il tema della chiarezza nelle scelte societarie. In una fase delicata della stagione, la capacità di assumersi responsabilità e indicare una direzione precisa può essere importante quanto la decisione stessa.

La Salernitana ha scelto di continuare con Cosmi. Adesso serviranno risultati, compattezza e risposte sul campo per capire se la strada imboccata sarà quella giusta.