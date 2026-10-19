Anna Mellano muore a 17 anni dopo la leucemia: il basket italiano piange la giovane promessa azzurra

Anna Mellano

Dal Basket Venaria alla Nazionale Under 15, una vita dedicata alla pallacanestro

Aveva soltanto 17 anni e un futuro ancora tutto da scrivere, dentro e fuori dal campo. Anna Mellano, giovane cestista del Basket Venaria ed ex azzurrina, è morta dopo aver combattuto per quasi due anni contro la leucemia. La notizia ha suscitato profonda commozione nel mondo della pallacanestro, che oggi si stringe attorno alla sua famiglia e alla società in cui era cresciuta sportivamente.

Classe 2009, originaria del Torinese, Anna si era fatta notare fin da giovanissima per le sue qualità tecniche, l’impegno e la determinazione. Il suo percorso l’aveva portata a vestire la maglia della Nazionale giovanile, coronando un sogno coltivato attraverso allenamenti, sacrifici e una grande passione per il basket.

La convocazione in azzurro e il Torneo dell’Amicizia

Il Basket Venaria era diventato per lei una seconda casa. Nella società guidata da Matteo «Teo» Mitton aveva mosso i primi passi, crescendo fino a conquistare l’attenzione dei tecnici federali.

Nel dicembre 2023 era arrivata la convocazione per un raduno della Nazionale Under 16 a Roma. Un riconoscimento importante, seguito nell’estate successiva da un’altra esperienza significativa: nel luglio 2024 Anna aveva preso parte con l’Italia Under 15 al Torneo dell’Amicizia disputato a Varese, confrontandosi con alcune delle migliori giovani cestiste.

Erano tappe che raccontavano il talento di una ragazza capace di trasformare la passione in un percorso concreto. Poi, proprio nel 2024, la diagnosi di leucemia ha cambiato radicalmente la sua vita, costringendola ad allontanarsi dal parquet per affrontare le cure.

La battaglia contro la leucemia e il dolore della Federazione

Per quasi due anni Anna Mellano ha affrontato la malattia, sostenuta dai genitori, dalle persone care e da quanti avevano condiviso con lei l’esperienza sportiva. Una battaglia lunga e difficile, durante la quale il legame con il basket e con la sua squadra è rimasto una parte importante della sua storia.

A ricordarla è stata la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha comunicato la scomparsa della giovane atleta esprimendo vicinanza alla famiglia e alla comunità del Basket Venaria.

«A portarla via un male ingiusto, contro il quale ha lottato con la stessa determinazione che ha sempre dimostrato sul parquet», si legge nel messaggio della Federazione.

Parole che restituiscono l’immagine di una ragazza che, anche lontano dai campi di basket, ha affrontato una prova durissima con la forza riconosciutale da chi l’aveva vista giocare e crescere.

Il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha espresso il cordoglio dell’intero movimento cestistico ai genitori, Danilo e Marta, e a tutti coloro che sono stati vicini ad Anna nel corso della sua vita e della malattia.

Il cordoglio di Venaria e il ricordo di una giovane atleta

La scomparsa di Anna ha colpito profondamente anche la comunità di Venaria, dove la ragazza era conosciuta per il suo percorso sportivo. Tra i messaggi di cordoglio è arrivato quello del sindaco Fabio Giulivi, che ha affidato ai social un pensiero dedicato alla giovane e ai suoi familiari.

Per il Basket Venaria, le compagne di squadra e gli allenatori, la perdita va ben oltre quella di un’atleta promettente. Anna era una ragazza che aveva costruito intorno alla pallacanestro una parte importante della propria vita e che, grazie al lavoro quotidiano, era riuscita a raggiungere la Nazionale.

La sua storia si interrompe troppo presto, a soli 17 anni, ma resta il ricordo del percorso compiuto, dei traguardi raggiunti e della passione con cui aveva inseguito il proprio sogno. Una perdita che lascia dolore nella famiglia e in un’intera comunità sportiva, oggi unita nel saluto a una giovane vita spezzata dalla malattia.