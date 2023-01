Lollo, la tua bellezza ora è eterna: morta Gina Lollobrigida: la ‘bersagliera’ conquistò Hollywood

Il mito della Lollo aveva varcato l’oceano e conquistato Hollywood. Diva e divina, Gina Lollobrigida se ne è andata a 95 anni la mattina del 16 gennaio 2023. L’attrice, nata a Subiaco il 4 luglio 1927 , ha scritto pagine indimenticabili del cinema italiano e straniero conquistando prestigiosi riconoscimenti.

Dal Golden Globe per il film Torna a settembre ai sette David di Donatello passando per i due Nastri d’argento la stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Dal capolavoro Pane, amore e fantasia con Vittorio De Sica alle interpretazioni con le star americane

Indimenticabile la sua interpretazione nel 1953 con Vittorio De Sica, il personaggio della Bersagliera, premiato con il Nastro d’argento e candidato al BAFTA, in Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini. Sex symbol, insieme a Sophia Loren, sua rivale, era considerata tra le donne più belle del mondo. Si classificò terza a Miss Italia nell’anno del trionfo di Lucia Bosè.

Gina Lollobrigida ha recitato con Humphrey Bogart, Burt Lancaster, Marcello Mastroianni, Yves Montand, Sean Connery e Rock Hudson, tra gli altri. Nel 1961 presenziò alla cerimonia degli Oscar consegnando il premio Oscar al miglior regista a Billy Wilder per il film L’appartamento. Interpretò la Fata Turchina ne Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. Nel 1984 ha partecipato anche al serial statunitense Falcon Crest.

Fu la Fata Turchina di Pinocchio di Comencini, la querelle con l’imprenditore Rigau

Di recente era finita agli onori dei talk televisivi per la vicenda contro l’imprenditore catalano Francisco Javier Rigau che l’attrice ha più volte dichiarato di non aver mai sposato. L’uomo fu denunciato nel 2013. Poi il contenzioso con l’ex assistente, il 35enne Andrea Piazzolla con la famiglia della diva che l’ha accusato di aver sottratto beni a Gina Lollobrigida dall’ingente valore.