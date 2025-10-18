Addio a Giovanni Cucchi, il papà di Stefano: ‘Hai dato voce a tuo figlio’

Morto il papà di Stefano Cucchi

Una vita dedicata alla verità

Giovanni Cucchi, 77 anni, si è spento oggi a Roma. Padre di Stefano Cucchi, geometra morto nel 2009 dopo un arresto e un pestaggio violento da parte di alcuni carabinieri, Giovanni è stato accanto alla moglie Rita e alla figlia Ilaria in ogni udienza, sostenendo la battaglia per la giustizia.

“Ilaria ci ha dato la forza per andare avanti e cercare la verità. Quello che abbiamo giurato davanti a quel corpo massacrato è che non ci saremmo mai fermati”, affermava Giovanni nel 2019.

La testimonianza in tribunale

Accanto alla famiglia, Giovanni Cucchi ha partecipato ai processi sui depistaggi e agli insabbiamenti. Ricordava con emozione le parole di Stefano:

“La sera dell’arresto, avevo le manette e mi disse ‘papà, sono stato incastrato’. Mi gettò le braccia al collo e disse ‘è finita’.”

Il suo rigore morale e la calma nel chiedere giustizia hanno fatto di lui un simbolo di dignità, mai sopra le righe, sempre coerente e rispettoso del dolore.

L’eredità di Giovanni Cucchi

L’avvocato Fabio Anselmo, storico legale della famiglia e compagno di Ilaria, ha ricordato Giovanni su Instagram:

“Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio. Giovanni, mentre leggeva davanti alla Corte quelle righe, tremava. La voce si spezzava, ma non si fermava. Quelle parole umane, limpide, hanno distrutto anni di menzogne e depistaggi”.

Giovanni Cucchi lascia un’eredità di giustizia e integrità, esempio per chi lotta per la verità e la dignità dei propri cari.