Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Batteria al litio in fiamme, terrore sul volo Air China: l’atterraggio d’emergenza a Shanghai

DiRedazione

Pubblicato: 18 Ott, 2025 - ore: 23:21 #Hangzhou, #Seul, #Shanghai, #volo Air China

Incidente a bordo: il bagaglio a mano prende fuoco dopo il decollo

Un volo di Air China è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all’interno di un bagaglio a mano. L’incidente è avvenuto questa mattina sul volo giornaliero CA139, partito da Hangzhou, nella Cina orientale, diretto a Incheon, Corea del Sud.

Secondo quanto riportato dalla compagnia aerea su Weibo, l’equipaggio ha gestito immediatamente la situazione seguendo le procedure di sicurezza, e nessuno è rimasto ferito. Le immagini diffuse da Jimu News mostrano fumo e fiamme provenienti dalla cappelliera, con un passeggero che tenta di spegnere l’incendio con mezzi di fortuna.

Dopo l’incendio, l’aereo è stato dirottato sull’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong per garantire la sicurezza del volo e dei passeggeri. La compagnia ha successivamente organizzato il trasferimento dei passeggeri su un altro aereo per completare il viaggio verso la Corea del Sud.

Gestione emergenza: equipaggio e passeggeri al sicuro

Il decollo era avvenuto alle 9:47 ora locale, e l’aereo ha compiuto un giro completo sul mare, mantenendosi a distanza dalla costa orientale cinese e dall’isola giapponese di Kyushu, prima di atterrare poco dopo le 11:00 ora locale a Shanghai.

Le batterie al litio, sempre più presenti nei dispositivi elettronici dei passeggeri, sono note per il rischio di incendi spontanei se danneggiate o malmaneggiate. Gli incidenti simili, sebbene rari, sottolineano l’importanza di procedure di sicurezza rigorose e dell’addestramento dell’equipaggio in situazioni critiche.

La pronta reazione dei membri dell’equipaggio ha evitato conseguenze gravi. Secondo le prime ricostruzioni, nessun passeggero ha riportato ferite e il volo ha potuto riprendere in sicurezza dopo il trasferimento a bordo di un altro aereo. La vicenda mette in luce la delicatezza della gestione dei bagagli a mano contenenti batterie al litio e la necessità di seguire attentamente le norme di trasporto aereo.

Indagano le autorità aeroportuali

Le autorità aeroportuali di Hangzhou e Shanghai hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio, mentre la compagnia Air China ha confermato la piena collaborazione con gli enti preposti. L’incidente ricorda come l’attenzione alla sicurezza aerea resti fondamentale, anche per episodi improvvisi legati a dispositivi comuni dei passeggeri.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Addio a Giovanni Cucchi, il papà di Stefano: ‘Hai dato voce a tuo figlio’

Ott 18, 2025 Redazione
Attualità Campania

Policastro Bussentino, Demetrio Lettieri travolto e ucciso a 29 anni dal mezzo condotto dal padre

Ott 18, 2025 Redazione
Attualità

Dramma a Bagnacavallo, madre e figlio perdono la vita in poche ore: chi sono

Ott 18, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Batteria al litio in fiamme, terrore sul volo Air China: l’atterraggio d’emergenza a Shanghai

Sport

Sinner domina Alcaraz e vince 6 milioni a Riad: ‘Carlos è fondamentale per migliorarmi’

Attualità

Addio a Giovanni Cucchi, il papà di Stefano: ‘Hai dato voce a tuo figlio’

Attualità Campania

Policastro Bussentino, Demetrio Lettieri travolto e ucciso a 29 anni dal mezzo condotto dal padre

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.