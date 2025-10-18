Notizie Audaci

Policastro Bussentino, Demetrio Lettieri travolto e ucciso a 29 anni dal mezzo condotto dal padre

Pubblicato: 18 Ott, 2025 - ore: 21:10 #incidente, #Policastro Bussentino, #Santa Marina
Demetrio Lettieri è morto in un incidente a Policastro BussentinoDemetrio Lettieri è morto in un incidente a Policastro Bussentino

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 18 ottobre a Policastro Bussentino, frazione del comune di Santa Marina, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, il giovane centauro, Demetrio Lettieri, si trovava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un mezzo agricolo, condotto secondo le prime informazioni dal padre del 29enne.

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a Demetrio Lettieri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, insieme alla Polizia Stradale di Sapri e ai Carabinieri della Stazione di Vibonati, coordinati dal sostituto commissario Silvio Riccio e dal Maresciallo Francesco Barile.

Tentativi di soccorso e chiusura della strada

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori della New Geo e del 118, il decesso è stato constatato sul posto. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area.

Il magistrato di turno della Procura di Lagonegro sarà presto sul luogo per coordinare le indagini e chiarire le cause dell’incidente.

La reazione della comunità

La morte di Demetrio Lettieri lascia un vuoto nella comunità locale, ancora incredula per quanto accaduto. Giovane, stimato e conosciuto, lavorava in un maneggio del posto e aveva molti amici. La tragedia sottolinea quanto un pomeriggio apparentemente normale possa trasformarsi in un evento drammatico e irreversibile.

“La comunità è sotto shock. Un talento strappato troppo presto alla vita”, commentano alcuni abitanti locali.

