Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, lo zio della giovane: ‘L’hanno sentita gridare’

Avevano chiuso la loro relazione ad agosto, erano rimasti amici ma lui sperava ancora di tornare con lei. Dei 22enni Giulia Cecchettin, originaria di Vigonovo (Venezia), e Filippo Turetta, residente a Torreglia (Padova), non si hanno notizie da sabato 11 novembre.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono scomparsi sabato 11 novembre dopo aver cenato insieme a Marghera

I due erano usciti insieme forse per un nuovo confronto e secondo quanto riferito dallo zio della ragazza sono stati visti litigare. “Giulia Cecchettin è sparita insieme a un suo ex, collega di studi. La stiamo cercando e stiamo anche cercando Filippo Turetta: si frequentavano dopo erano rimasti in maniera amichevole. Abbiamo sempre avuto l’impressione che Filippo fosse ancora un po ‘ attratto dalla continuazione della relazione con Giulia” – ha riferito Andrea Camerotto.

Lo zio ha ricostruito le ore precedenti alla scomparsa quando “intorno alle 18, è passato a prenderla Filippo, uscito di casa, secondo i genitori, in maniera tranquilla. I due si sono recati alla Nave de Vero di Marghera. Lì hanno cenato e sono stati avvistati, poi hanno fatto ritorno in località Vigonovo e sono arrivati ​​a un parcheggio dietro la casa di fronte alla scuola”.

Successivamente sono stati avvistati intorno alle 23:15. “La segnalazione è legata a un litigio che c’è stato tra i due. Un vicino, mentre fumava, ha sentito le grida di Giulia, trattenuta in macchina da Filippo, che si è poi dileguato verso la strada che porta al cimitero che può portare in via Vigonovese verso Padova o verso il centro di Vigonovo” – ha sottolineato lo zio di Giulia.

Il padre della 22enne ha spiegato che non crede all’ipotesi della fuga d’amore. “Giovedì si deve laureare in ingegneria biomedica, in questi giorni stava organizzando la festa con gli amici, non è mai successo che si allontanasse così senza dire nulla”

I carabinieri del Comando provinciale di Venezia hanno allargato le ricerche alle altre città del Veneto e anche ad altre regioni: in campo elicotteri e unità cinofile. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale Nave de Vero a Marghera. I militari dell’Arma sono al lavoro anche per rintracciare eventuali segnali del gps dei cellulari dei due ragazzi.