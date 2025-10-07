Giulia De Lellis mamma di Priscilla? Mistero al Gemelli: tra depistaggi social e presunta esclusiva

Tony Effe e Giulia De Lellis sono diventati genitori in gran segreto

Giulia De Lellis è diventata mamma, l’indiscrezione sulla nascita di Priscilla

È il gossip più chiacchierato del momento: Giulia De Lellis sarebbe diventata mamma della piccola Priscilla, la figlia tanto attesa con il rapper Tony Effe.

A lanciare la notizia è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che ha parlato di un parto avvenuto nei giorni scorsi al Policlinico Gemelli di Roma.

Il condizionale, però, resta d’obbligo: nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati.

Secondo Rosica, l’influencer 28enne avrebbe cercato di depistare i fan, pubblicando su Instagram storie e video in cui appare ancora con il pancione. Tuttavia, quei contenuti sarebbero stati registrati in anticipo per mantenere il segreto e proteggere un accordo di esclusiva con un importante magazine di spettacolo.

Il mistero social e la strategia del silenzio

La De Lellis, seguita da milioni di follower, non è nuova a un uso accorto dei social.

In queste ore, molti utenti hanno notato un’anomala assenza di post recenti, segno che qualcosa di importante potrebbe essere accaduto.

Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe scelto di non condividere subito la nascita per riservarla a una pubblicazione esclusiva, come già accaduto per altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Questa strategia ricorda quanto avvenuto nel caso di Alessandra Amoroso, quando la notizia della nascita della figlia era trapelata prima del suo annuncio ufficiale. All’epoca, Giulia De Lellis aveva difeso la privacy dei genitori, dichiarando che dovrebbero essere sempre loro a comunicare eventi così personali.

Oggi, la storia sembra ripetersi: chi un tempo difendeva il riserbo ora lo adotta in prima persona.

Il nome Priscilla e l’amore con Tony Effe

Il nome della piccola Priscilla non è nuovo ai fan della coppia: già mesi fa Giulia e Tony lo avevano lasciato intendere in alcune dirette e post criptici.

La scelta – elegante e dal sapore retrò – sembra riflettere lo stile della De Lellis, che ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra mondanità e vita privata.

La storia con Tony Effe, iniziata in sordina e poi confermata pubblicamente, ha conquistato i social. I due si mostrano raramente insieme ma, secondo fonti vicine alla coppia, vivono un periodo di grande serenità e complicità.

Un lieto evento nel segno della discrezione

Se la notizia dovesse trovare conferma, la nascita di Priscilla rappresenterebbe un nuovo capitolo nella vita di Giulia De Lellis, da anni protagonista del mondo social e televisivo.

Dopo il successo come influencer e imprenditrice nel beauty, la maternità aggiungerebbe una dimensione più intima alla sua immagine pubblica.

L’atteggiamento di riservatezza, in un’epoca in cui tutto viene condiviso in tempo reale, potrebbe rivelarsi una scelta vincente, sottolineando il desiderio di vivere un momento così delicato lontano dai riflettori.

In attesa della conferma ufficiale

Per ora, la coppia tace. Nessun comunicato, nessuna foto dall’ospedale, nessuna conferma o smentita.

Ma le fonti di gossip insistono: Priscilla sarebbe nata e starebbe bene.

Resta da capire quando – e se – Giulia e Tony decideranno di raccontare il lieto evento ai fan.

Una cosa è certa: la curiosità del pubblico è alle stelle, e qualunque annuncio ufficiale diventerà in pochi minuti un trend virale.

Fino ad allora, il mistero sulla nascita della piccola Priscilla continua a far parlare il web, tra indizi social, foto sospette e un silenzio che vale più di mille parole.