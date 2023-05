Giulia Tramontano, fidanzato indagato per omicidio: la famiglia apprende la notizia dalla tv, i rilievi

Svolta nella scomparsa della 29enne Giulia Tramontano, la donna al settimo mese di gravidanza scomparsa tra il 27 e il 28 maggio a Senago, nel milanese. Il partner Alessandro Impagnatiello, 30 anni, è indagato per omicidio volontario aggravato.

Il sopralluogo nella casa di Giulia Tramontano

Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello indagato per omicidio volontario aggravato

Nella serata di mercoledì 31 maggio la polizia scientifica si è recata nell’abitazione di via Novella. Si apprende che sono stati fatti rilievi sul pomello di ingresso e che sono alla ricerca di tracce genetiche. Impagnatiello non era all’interno dell’appartamento al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. Ad aprire la porta sarebbe stata la mamma del trentenne, che ha una copia delle chiavi, mentre il giovane è arrivato in un secondo momento.

Prelevato anche un indumento della ventinovenne per le ricerche con i cani molecolari. Nel frattempo alla caserma dei carabinieri di Senago si è invece tenuto un briefing fra i militari ei colleghi delle investigazioni scientifiche, i vigili del fuoco e le unità cinofile per decidere come dividersi e organizzare la logistica per la ricerca della giovane agente immobiliare.

La scientifica nell’abitazione di via Novella: isolate tracce sul pomello, prelevato indumento per le ricerche

Giulia Tramontano è stata immortalata per l’ultima volta sabato 27 maggio da una telecamera di sorveglianza e poche ore dopo aver scoperto il tradimento dell’ uomo con un’altra donna, anche lei incinta e costretta a interrompere la gravidanza.

Le ricerche si concentrano fra il Canale Villoresi, il campo da baseball ei boschi limitrofi la zona nel parco delle Groane. “Abbiamo appreso la notizia dalla televisione” – ha detto Chiara Tramontana, sorella della scomparsa, contattata dall’inviata di Chi l’ha visto.