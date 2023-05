Scomparsa Giulia Tramontano, il confronto a tre: ‘Mi ha tradito e anche l’altra era incinta’

Un duro confronto a tre dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato e la scomparsa. Emergono ulteriori dettagli sul giallo di Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza, residente a Senago (Milano), scomparsa sabato 27 maggio.

Giulia Tramontano si sarebbe confrontata con il compagno e l’amante per poi confidarsi con la madre

Sembra che poche ore prima di far perdere le tracce la ragazza originaria di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, si sia confrontata con il partner, Alessandro Impagnatiello, con il quale conviveva in un appartamento in via Novella, e la ragazza con il quale aveva una relazione parallela.

Durante l’acceso diverbio avrebbe scoperto che la ‘rivale’ aveva interrotto la gravidanza. Da qui l’acceso confronto che ha fatto da preludio all’allontanamento. Dettagli che Giulia Tramontano ha raccontato alla madre nell’ultima telefonata alla madre. L’ultima traccia resta il messaggio WhatsApp inviato all’amica alla quale avrebbe riferito di essere turbata.

La ‘rivale’ avrebbe interrotto la gravidanza, la 29enne cercata anche nel fiume Seveso

Il trentenne, che lavora in un lussuoso bar del milanese, è stato ascoltato dai carabinieri ma durante l’interrogatorio sarebbero emerse delle incongruenze. Impagnatiello non risulta indagato. Impagnatiello è padre di un bambino di 6 anni nato da una precedente relazione. Giulia Tramontano lavora come agente immobiliare. Gli inquirenti non escludono nessuna pista mentre, con il trascorrere delle ore, cresce la preoccupazione dei familiari della 29enne.

Nelle ultime ore è stata cercata dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del fiume Seveso e lungo i canali vicino alla villetta dove vive Giulia con il compagno.