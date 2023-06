Morta Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello ha confessato: corpo ritrovato

Il corpo privo di vita di Giulia Tramontano è stato ritrovato nella notte, intorno all’1:00 di giovedì 1° giugno. La svolta c’era stata nella serata di mercoledì 31 maggio con la Procura che aveva iscritto al registro degli indagati Alessandro Impagnatiello, il fidanzato della ragazza originaria di Sant’Antimo (Napoli), con l’accusa di omicidio volontario. Poco dopo il blitz nell’appartamento di via Novella, a Senago (Milano) e la terribile confessione.

Senago, nell’auto di Alessandro Impagnatiello ritrovate tracce di sangue di Giulia Tramontano

Messo alle strette il fidanzato dell’agente immobiliare ha ammesso di aver ucciso la 29enne al settimo mese di gravidanza dopo che aveva scoperto la sua relazione parallela con una ragazza che aveva interrotto la gravidanza. Quando i carabinieri del Ris hanno rinvenuto tracce di sangue della ragazza nell’auto di Alessandro Impagnatiello l’inchiesta ha avuto una decisa accelerazione. Il trentenne barman dell’Armani Bamboo di Milano ha indicato il luogo dove aveva nascosto la partner.

Da sinistra Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello

Il barman ha confessato di aver ucciso la fidanzata incinta e indicato il luogo dove era nascosto il cadavere

Giulia Tramontano è stato trovata dai carabinieri, in un’area verde abbandonata a Senago, nel Milanese, nascosto in un intercapedine dietro un edificio che ospita alcuni box. Della giovane di 29 anni, incinta al settimo mese, era stata denunciata la scomparsa domenica 28 maggio dal fidanzato convivente.

L’uomo, indagato per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso, è stato condotto in caserma dai Carabinieri di Senago per essere ascoltato dal pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con l’aggiunto Letizia Mannella.