Giuseppe Adinolfi, cellulare spento da ore: l’appello della famiglia e la corsa contro il tempo a Salerno

Pubblicato: 13 Gen, 2026 - ore: 23:56 #Giuseppe Adinolfi scomparso, #Salerno
Ore di angoscia e mobilitazione social per il 38enne

Sono ore di forte apprensione a Salerno per la scomparsa di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. L’uomo risulta irreperibile, con il telefono cellulare spento, circostanza che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra familiari e amici.

La scomparsa è stata formalmente segnalata ai carabinieri, mentre parallelamente è partita una mobilitazione spontanea sui social network, con un messaggio-appello che in poche ore ha iniziato a circolare in tutta la provincia.

L’appello della famiglia: “Aiutateci a ritrovarlo”

È la famiglia stessa di Giuseppe a lanciare l’allarme pubblico attraverso Facebook e altri canali digitali, chiedendo la collaborazione di chiunque possa averlo visto o incrociato nelle ultime ore.

Nel messaggio diffuso si legge:

“Da stamattina non si hanno più notizie di Giuseppe Adinolfi, ragazzo di 38 anni di Salerno. Il cellulare risulta staccato. Sono già stati avvisati i carabinieri”.

Un appello semplice ma carico di tensione, che restituisce la preoccupazione crescente per un allontanamento improvviso e, al momento, senza spiegazioni.

Come era vestito al momento dell’allontanamento

Un dettaglio fondamentale per eventuali segnalazioni riguarda l’abbigliamento indossato da Giuseppe al momento della scomparsa. Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo indossava presumibilmente:

  • un giubbino scuro, probabilmente verde
  • scarpe da ginnastica
  • un pantalone di tuta rosso e nero

Indicazioni che potrebbero rivelarsi decisive per chiunque lo abbia notato in strada, sui mezzi pubblici o in luoghi di passaggio.

Numeri utili per segnalazioni e avvistamenti

La famiglia ha inoltre diffuso numeri di telefono diretti da contattare immediatamente in caso di avvistamenti o informazioni utili:

  • Giovanni: 347 4075409
  • Giorgia: 342 8064242

Ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante, potrebbe contribuire a ricostruire gli spostamenti di Giuseppe e accelerare il suo ritrovamento.

Le ricerche e l’auspicio di un rapido ritrovamento

Al momento non emergono elementi su un possibile allontanamento volontario né su situazioni di disagio note, ma l’assenza di contatti e il cellulare spento mantengono alta la preoccupazione. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le prime informazioni utili per avviare le verifiche del caso.

L’auspicio condiviso da familiari, amici e dall’intera comunità è che Giuseppe Adinolfi venga ritrovato quanto prima, sano e salvo, e che l’allarme possa rientrare nel più breve tempo possibile.

