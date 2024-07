Giuseppe Marsichina trovato morto, il 17enne trascinato via dalla corrente del torrente Masino

É stato individuato in un anfratto il corpo del 17enne Giuseppe Marsichina, originario di Rho (Milano), disperso da martedì 9 luglio nelle acque del torrente Masino, in provincia di Sondrio.

Giuseppe Marsichina si era immerso nel torrente Masino per fare un bagno, un amico è rimasto ferito nel tentativo di salvarlo

A trovarlo sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ad alcune centinaia di metri dal punto dove due giorni fa dopo essersi tuffato era stato trascinato via dalla corrente. Giuseppe Marsichina si era recato con alcuni amici al torrente per sfuggire al caldo di questi giorni e trascorrere qualche ora in spensieratezza. Un 22enne, residente nel quartiere Baggio di Milano, si era lanciato senza indugiare in acqua nel tentativo di salvarlo.

Nel disperato tentativo di afferrarlo si è ferito. A salvarlo due amici milanesi che facevano parte della comitiva che aveva raggiunto il Masino. Trasportato all’ospedale Morelli di Sondalo dove è stato dimesso nelle scorse ore. Devastato il papà del 17enne di Rho.

L’uomo non si è mai mosso dal luogo delle ricerche nella speranza di un miracoloso ritrovamento. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. “Tutto il Rho Futsal piange la scomparsa del povero Giuseppe Marsichina, nostro tifoso di solamente 17 anni strappato alla vita in modo tragico”.