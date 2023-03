Giuseppe Pedrazzini, la moglie accusa genero e figlia: ‘Non li ho fermati perché avevo paura’

“Non li ho fermati perché avevo paura”. Marta Ghilardini lancia gravi accuse nei confronti di genero, Riccardo Guida, e figlia, Silvia Pedrazzini, in un’intervista rilasciata all’inviata de La vita in diretta.

Marta Ghilardini ha raccontato a La vita in diretta le ultime ore di vita di Beppe Pedrazzini

La moglie del 77enne Giuseppe Pedrazzini, ritrovato morto l’11 maggio 2022 in un pozzo vicino l’abitazione di Cerrè Marabino di Toano (Reggio Emilia), ha ricostruito gli ultimi giorni di vita del marito e soprattutto quanto accaduto dopo il decesso.

“Mio marito è deceduto di morte naturale come ho sempre detto. Era a letto e dopo un po’ l’ho adagiato ed è spirato nel suo letto. É spirato tra le mie braccia l’8 marzo, ero da sola e come ho sempre detto non ho buttato nel pozzo Beppe” – ha riferito nel corso della puntata de La vita in diretta del 21 marzo.

‘É morto tra le mie braccia, l’idea di buttarlo nel pozzo è stata di mio genero’

“Chi l’ha buttato? L’idea è stata di mio genero, quando è morto ero pronta a fare i funerali come ho fatto per mia madre. Era lui che aveva questi pensieri brutti”. A questo punto l’inviata le ha chiesto se il cadavere è stato occultato per continuare a ritirare la pensione.

“Più che altro sì perché avevano pulito anche me. Mi hanno tolto tutto, loro non lavoravano e vivevano con i nostri soldi. Ci hanno pensato loro a fare tutto il resto. Io e mio nipote abbiamo visto quando hanno avvolto mio marito in un telo e l’hanno trascinato giù nel pozzo“.

‘Vivevano con i nostri soldi, l’hanno avvolto in un telo e trascinato nel pozzo davanti a mio nipote’

Marta Ghilardini ha spiegato che non poteva niente per impedire che il corpo del marito fosse spinto in fondo al pozzo. “Avevo paura che facessero del male anche a me. Ero tra l’incudine e il martello non potevo fare niente” – ha chiosato la moglie di Beppe Pedrazzini.

Riccardo Guida e Silvia Pedrazzini sono indagati per omicidio, occultamento di cadavere, e truffa ai danni dell’Istituto di Previdenza Sociale ma dopo l’autopsia, che ha accertato che il 77enne non è stato ucciso, il capo d’imputazione potrebbe essere rivisto con il legale che presenterà una nuova istanza di scarcerazione.