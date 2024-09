Greta Teseo non ce l’ha fatta, la bambina di 9 anni scoprì tumore aggressivo in Thailandia

É morta a 9 anni Greta Teseo, la bambina romana che lo scorso marzo ha avuto un grave malore in

Thailandia , dopo il quale fu scoperto un tumore molto aggressivo che indusse la Farnesina a organizzare un volo sanitario per il rientro urgente in Italia.

Greta Teseo accusò un grave malore mentre si trovava in Thailandia, l’intervento della Farnesina per il rientro d’urgenza

Ne dà notizia sui social il IV Municipio di Roma, dove la bimba risiedeva con la famiglia: “Il Presidente, La Giunta, il Consiglio ei dipendenti del IV Municipio si stringono al dolore della famiglia” per la scomparsa “della piccola, grande guerriera Greta Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e ci uniamo al dolore delle dipendenti dell’asilo nido del IV Municipio Baby 2000, della comunità scolastica dell’IC Balabanoff e di tutto il quartiere di Colli Aniene“.

Greta si era sentita male a Pukhet, dove era in vacanza con la famiglia per festeggiare il compleanno della madre. Una fortissima emicrania aveva indotto i genitori a ricoverarla in ospedale, dove era arrivata la drammatica diagnosi.

La vacanza per celebrare il compleanno della madre, commozione e dolore nel quartiere Colli Aniene

Una prima operazione ne aveva stabilizzato le condizioni, poi la Farnesina aveva disposto un volo dell’Aeronautica Militare per riportare la bambina a Roma, dove è stata ricoverata al Bambino Gesù, fino al drammatico epilogo. Le esequie di Greta Teseo sono state celebrate lunedì 2 settembre alla parrocchia di Santa Bernadette Soibirous di viale Ettore Franceschini, 40.