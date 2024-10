Guidonia Montecelio, Roel travolto e ucciso a 15 anni sulle strisce pedonali

Un 15enne di origini albanesi è stato investito e ucciso intorno alle 18:55 sabato 12 ottobre a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, mentre attraversava le strisce pedonali all’intersezione con via Antonio De Curtis in direzione del cinema poco distante. Roel Abedini è stato preso in pieno da una Dacia Sandero guidata da un 71enne di Roma.

Il conducente è sceso per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati gli operatori del soccorso ma l’adolescente è deceduto intorno alle 20:40 all’ospedale San Giovanni Evangelista. Gli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Sis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio stanno indagando sull’accaduto. Il 71enne viaggiava verso via Tiburtina con la moglie e due bambini.

Sui social network il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, ha espresso cordoglio per la morte del ragazzo. “La sua tragica scomparsa ha colpito profondamente l’intera comunità di

Guidonia Montecelio. In attesa che sia ricostruita l’esatta dinamica dell’incidente, ribadiamo l’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida e rispettosi del codice della strada Solo attraverso un impegno collettivo possiamo ridurre il numero di questi tragici incidenti” – – ha scritto Lombardo.