Orrore a Hurghada, 23enne assalito e ucciso da uno squalo tigre: ‘Gridava papà’ (VIDEO)

Il 23enne russo Vladimir Popov è stato ucciso da uno squalo tigre mentre nuota a Hurghada nel Mar Rosso, in Egitto. Il terrificante incidente è stato catturato dai bagnanti in uno scioccante video in cui si vede un uomo che nuota freneticamente in mare.

Si possono sentire delle urla mentre si dimena nell’acqua mentre un bagnante esclama ripetutamente “oh mio Dio” mentre lo squalo emerge dalla superficie dell’acqua e attacca. In molti hanno sentito urlare “papà, papà”. Vladimir Popov ha tentato disperatamente di respingere l’assalto dello squalo.

Ad un certo punto si è visto il 23enne sprofondare. Nel frattempo una barca di salvataggio ha raggiunto il giovane ma non è riuscito ad evitare il tragico epilogo.

Lo squalo tigre è stato catturato come evidenziato da un successivo filmato. Il tratto di costa (di 46 miglia) è stato inibito dalle autorità fino al 4 giugno per le conseguenze dell’attacco. Il ministero dell’Ambiente egiziano ha dichiarato che lo squalo catturato è stato esaminato in un laboratorio nel tentativo di determinare il motivo del raro incidente.

Sebbene tali attacchi siano rari nelle regioni costiere del Mar Rosso, ci sono stati due aggressioni mortali nel 2022 con la morte di turisti austriaci e rumeni a Hurghada.