Coniugi ritrovati morti a Verona, arrestato il figlio: il delitto 24 ore prima, la lite e il possibile movente

L’ipotesi è quella del duplice omicidio legato a questione economiche e, forse, all’uso di sostanze stupefacenti. Osvaldo Turazza, 55enne, è accusato di aver ucciso i genitori al culmine della lite la sera del 24 aprile in un appartamento al civico 22 di via Aquileia, a Verona. I corpi privi di vita di Giampaolo Turazza e Wilma Vezzaro, di 75 e 73 anni, sono stati rinvenuti solo nel tardo pomeriggio nel giorno della Festa della Liberazione.

Giampaolo Turazza Wilma Vezzaro sono stati trovati morti nell’abitazione di via Aquileia

Dopo aver vagato per un giorno l’uomo si è presentato alla Guardia di Finanza per raccontare quanto era accaduto. Non è chiaro se abbia confessato subito l’omicidio o abbia riferito di aver trovato i congiunti privi di vita e chiesto aiuto. Le Fiamme Gialle hanno contattato la Polizia che si sono recati sul posto ed hanno trovato i coniugi ormai deceduti. Nell’abitazione c’era sangue dappertutto con il padre sul letto e la madre riversa sul pavimento del corridoio.

I vicini hanno raccontato di aver sentito discutere il giorno prima ma di non aver dato troppo peso alla cosa in quanto non era la prima volta che si verificava. Osvaldo Turazza viveva a Porto San Pancrazio con la compagna ma si recava spesso a casa dei genitori per accompagnare il padre dal medico o per portargli i medicinali.

Il figlio ha contattato la Guardia di Finanza 24 ore dopo il duplice omicidio, il movente economico e gli ultimi post

Pare che ci sarebbero state anche in passato discussioni legate ai soldi. Secondo i residenti aveva un carattere taciturno, schivo… “Non era solare come la mamma” – ha raccontato una conoscente. Nel quartiere nei Borgo Roma era molto apprezzata e condivideva, come si evince dai social, la passione per gli animali.

Il 24 aprile Wilma Vezzaro aveva pubblicato l’ultimo post su Facebook con una foto di un gattino. In passato aveva lavorato in uno studio di commercialisti mentre il marito, Giampaolo Turazza, gestiva un bar in via Tazzoli. Pochi giorni fa Osvaldo Turazza aveva pubblicato sul suo profilo social il numero antiviolenza sulle donne. ” Condividete è più importante di un selfie”. Nelle prossime ore si terrà l’udienza di convalida dell’arresto.