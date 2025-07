Incendio a Ravenna, condizionatore in cortocircuito: 2 donne intossicate

Paura per due donne a Ravenna per un incendio provocato dal condizionatore

Paura in un appartamento di via Colombo Lolli

Momenti di paura mercoledì 2 luglio a Ravenna, intorno alle 12:00, quando un incendio è divampato in un’abitazione situata in via Colombo Lolli, nel quartiere San Rocco. Due donne sono rimaste leggermente intossicate a causa del denso fumo generato dal rogo.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito al condizionatore, acceso poco prima per rinfrescare l’ambiente. L’apparecchio avrebbe preso fuoco, sprigionando un denso fumo che ha invaso rapidamente l’appartamento.

L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa e da un passante che, vedendo uscire fiamme e fumo dalle finestre, hanno chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco. In pochi minuti sono giunti sul posto con un’autobotte, un mezzo di supporto e otto uomini, compreso il funzionario tecnico di servizio.

L’intervento dei soccorritori

I pompieri hanno domato l’incendio e aiutato ad evacuare l’edificio. Al piano terra si trovava una signora anziana, mentre al primo piano erano presenti altre persone, tra cui le due donne rimaste intossicate. Grazie all’uso delle maschere antigas, tutti gli occupanti sono stati messi in salvo, evitando conseguenze più gravi.

Le due donne, rimaste intrappolate dal fumo, sono state prese in carico dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Fumo visibile da tutta la zona

Il fumo sprigionato era così denso da essere visibile da altre zone della città, creando preoccupazione tra i residenti. I Vigili del Fuoco sono rimasti sul posto per ore per completare le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area.

La manutenzione degli impianti elettrici

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori e alla collaborazione dei vicini, nessuno ha riportato ferite gravi. L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della manutenzione degli impianti elettrici, soprattutto in estate, quando i dispositivi come i condizionatori vengono utilizzati in modo intensivo.