Incidente mortale sull’A1: muoiono due coniugi di Bisceglie, gravi le figlie

Tragico incidente sull'A1, muore coppia di Bisceglie

Un tragico incidente ha sconvolto il traffico e le cronache del pomeriggio di venerdì 27 giugno. All’altezza del km 570 dell’autostrada A1 Milano-Napoli, nei pressi della diramazione Roma Sud, ha perso la vita una coppia di coniugi originaria di Bisceglie: Emanuele Cosmai, 57 anni, guardia campestre del Consorzio Autonomo Bisceglie, e la moglie Patrizia Firrao, 58 anni.

A bordo con loro viaggiavano anche le due figlie, una delle quali aveva appena sostenuto l’esame di laurea. Entrambe sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in elisoccorso in codice rosso presso ospedali romani. Coinvolto nell’impatto anche il conducente di un furgone, anch’egli in gravi condizioni.

Lo schianto al km 570: auto contro furgone

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 all’altezza dello svincolo per Zagarolo, a circa quattro chilometri dalle Vele di Calatrava. Secondo quanto ricostruito, si è trattato di uno scontro frontale violentissimo tra l’automobile su cui viaggiava la famiglia e un furgone commerciale. Almeno altri due veicoli sono rimasti coinvolti nel tamponamento successivo.

La dinamica, secondo i primi rilievi della Polizia Stradale, sembrerebbe escludere cause esterne come maltempo o visibilità ridotta. Il tratto autostradale, comunque, è stato immediatamente chiuso al traffico per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata.

I soccorsi: elicotteri, vigili del fuoco e 118

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 con diverse ambulanze, l’elisoccorso dell’Ares e numerose pattuglie della Polizia Stradale. Per Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao non c’è stato nulla da fare: i due sono deceduti sul colpo. Le figlie sono state estratte dalle lamiere contorte dai pompieri e poi elitrasportate in ospedale in condizioni gravissime, ma non in pericolo di vita secondo le ultime informazioni disponibili.

Il traffico è rimasto bloccato per ore: oltre 8 chilometri di coda si sono formati tra il bivio A24 Roma-Teramo e la diramazione Roma Sud. Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura temporanea del nodo di immissione in direzione Napoli, consigliando percorsi alternativi tramite il Grande Raccordo Anulare.

Dolore a Bisceglie: ‘Festeggiavano la laurea della figlia’

La notizia della tragedia ha scosso la città di Bisceglie, dove la famiglia era molto conosciuta. Cosmai lavorava da anni come guardia campestre, mentre Firrao era impegnata in attività di volontariato. Secondo quanto raccontato dai familiari, erano diretti a una cena per festeggiare la laurea di una delle figlie.

Il Comune di Bisceglie ha espresso il proprio cordoglio e annunciato che, non appena saranno celebrate le esequie, verrà proclamato il lutto cittadino. Una comunità intera piange due vite spezzate da una tragedia improvvisa e crudele, mentre spera nella guarigione delle giovani sopravvissute.