Buon onomastico Assunta oggi 15 agosto, immagini da condividere sui social

In occasione della ricorrenza del 15 agosto della Madonna dell’Assunta festeggiano l’onomastico tutte le persone battezzate con il nome Assunta.

Il nome è tipicamente mariano in quanto dedicato alla Madonna e deriva dal termine latino assumpta che voleva dire “presa in cielo”. Assunta è santa protettrice dei lavoratori della seta, dei fabbricanti di broccati, dei tintori, dell’Africa, della Giamaica, della Francia, dell’Indonesia, del Paraguay, di Bolzano, di Catanzaro, di Terni e di Trapani.

Buon onomastico Assunta 15 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare via oggi 15 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Assunta.