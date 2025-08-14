Notizie Audaci

Buon onomastico Assunta oggi 15 agosto, immagini da condividere sui social

DiMario De Santi

Pubblicato: 15 Ago, 2025 - ore: 00:17 #auguri Assunta, #buon onomastico Assunta, #il santo del 15 agosto, #immagini buon onomastico Assunta, #Madona dell Assunta

In occasione della ricorrenza del 15 agosto della Madonna dell’Assunta festeggiano l’onomastico tutte le persone battezzate con il nome Assunta.

Il nome è tipicamente mariano in quanto dedicato alla Madonna e deriva dal termine latino assumpta che voleva dire “presa in cielo”. Assunta è santa protettrice dei lavoratori della seta, dei fabbricanti di broccati, dei tintori, dell’Africa, della Giamaica, della Francia, dell’Indonesia, del Paraguay, di Bolzano, di Catanzaro, di Terni e di Trapani.

Buon onomastico Assunta 15 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare via oggi 15 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Assunta.

