Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Switch, il cane campione trovato morto sul ghiacciaio di Nel

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 14 Ago, 2025 - ore: 23:59 #Alpi Graie, #Border Collie, #cane, #Switch
Il cane Switch trovato mortoIl cane Switch trovato morto

La caduta e la scomparsa

Era il 7 agosto quando Luca Campanale, accompagnato dal suo inseparabile Border Collie Switch, partiva per un’escursione tra le Alpi Graie, in località Levanne, a Ceresole Reale (Torino). Una giornata di avventura si è trasformata in tragedia quando, lungo la cresta della Levanna Centrale, il cane è scivolato verso il ghiacciaio di Nel, probabilmente a causa del terreno instabile.

Campanale ha immediatamente chiesto l’intervento del Soccorso Alpino, che lo ha recuperato con il verricello del “Drago” dei Vigili del Fuoco. Del cane, però, nessuna traccia.

Sette giorni di ricerche senza sosta

Nei giorni successivi, il padrone ha sfidato l’altitudine, il maltempo e le difficoltà burocratiche per ritrovare Switch. Sono stati utilizzati droni e immagini ad alta risoluzione, ma senza esito. Nel frattempo, Campanale ha mobilitato la comunità della Valle Orco, lanciando appelli sui social: «La mia cosa più importante è persa tra le pendici del Ghiacciaio di Nel. Ho bisogno di un miracolo».

Switch non era solo un cane: era campione italiano di agility, compagno di scalate e avventure fin da quando aveva due mesi.

Il ritrovamento

La mattina del 14 agosto, durante un nuovo sorvolo con elicottero privato, Luca ha individuato il corpo senza vita del suo amico a quattro zampe. Poco dopo, sui social, ha scritto un messaggio semplice e doloroso: «Rip Switch».

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Bloccata al gate a San Paolo: il Ferragosto a Salerno si trasforma in un incubo per Ronilda

Ago 14, 2025 Redazione
Attualità

Neonata di 15 giorni ustionata dal sole a Cortellazzo: il salvataggio eroico di un medico e due rugbisti

Ago 14, 2025 Redazione
Attualità

‘Volevo parlare con lei’: il femminicidio di Tiziana Vinci, aveva segnalato i problemi del braccialetto

Ago 14, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Switch, il cane campione trovato morto sul ghiacciaio di Nel

Sport

Marcell Jacobs: infortunio e allarme mondiale, Tamberi diventa papà

Gossip e TV

Fabio Concato annuncia sui social: ‘Ho un tumore, ma affronto le cure con fiducia’

Attualità

Bloccata al gate a San Paolo: il Ferragosto a Salerno si trasforma in un incubo per Ronilda

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.