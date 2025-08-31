Schianto mortale sull’A3 a Portici: muoiono Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, 2 feriti gravi

Incidente mortale a Portici, due giovani perdono la vita

L’alba tragica sull’A3

La domenica di fine agosto si è aperta con una tragedia lungo l’autostrada A3, nei pressi del casello di Portici, in direzione Salerno. Alle prime luci dell’alba, intorno alle 7:00 del 31 agosto, tre vetture sono rimaste coinvolte in un violentissimo schianto.

Il bilancio è pesantissimo: due morti e almeno cinque feriti, di cui due in condizioni gravissime.

Le vittime: due giovani di Torre Annunziata

A perdere la vita sono stati Salvatore Izzo, 22 anni, e Vincenzo Cozzolino, 27 anni, entrambi di Torre Annunziata. I due viaggiavano insieme ad altri coetanei su una Audi A3.

Nonostante i soccorsi tempestivi, i traumi riportati si sono rivelati fatali. Le famiglie e l’intera comunità oplontina sono sotto shock per la scomparsa di due giovani molto conosciuti e stimati.

I feriti e i soccorsi

Gli altri due ragazzi a bordo dell’Audi, di 22 e 24 anni, sono stati estratti a fatica dalle lamiere dai vigili del fuoco. Uno di loro è ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata, l’altro all’Ospedale del Mare in codice rosso per fratture multiple e un trauma polmonare.

Anche gli occupanti delle altre auto coinvolte hanno riportato contusioni, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

La ricostruzione della dinamica

Secondo le prime indagini della polizia stradale, l’Audi avrebbe tamponato un’altra vettura a velocità sostenuta, sbandando contro un muro e innescando una carambola che ha coinvolto altri veicoli.

Il tratto autostradale è stato chiuso per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e lunghe code.

Il dolore di una comunità

La notizia della morte di Izzo e Cozzolino nel tragico incidente ha gettato nello sconforto Torre Annunziata. Amici e conoscenti hanno invaso i social con messaggi di cordoglio. Due vite spezzate nel fiore degli anni, un dolore che lascia senza parole famiglie e amici.