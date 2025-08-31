Tragedia in crociera: muore a 55 anni Giuliano Napoletti, ternano di Stroncone

Giuliano Napoletti si è sentito male durante la crociera

Il malore durante la vacanza

Un viaggio che doveva essere un momento di svago e serenità si è trasformato in tragedia. Giuliano Napoletti, 55 anni, originario di Terni e residente da tempo a Stroncone con la sua famiglia, è morto improvvisamente durante una crociera nel Mediterraneo.

Il dramma si è consumato venerdì 29 agosto, all’ora di pranzo, mentre la nave si trovava in acque turche. Giuliano era in vacanza con la moglie, con cui condivideva da sempre la passione per i viaggi.

I soccorsi e l’inutile corsa contro il tempo

Secondo quanto emerso, Napoletti si sarebbe sentito male in modo improvviso. Immediati i soccorsi a bordo della nave, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il cuore del 55enne ha cessato di battere, lasciando sgomenti i familiari e chi lo conosceva.

L’uomo lavorava per un’azienda elettrica a Nera Montoro e non risultava avere particolari problemi di salute. La notizia della sua scomparsa ha lasciato senza parole la comunità di Stroncone e la città di Terni, dove era conosciuto e apprezzato per la sua disponibilità e il carattere affabile.

Una comunità sotto shock

Il dolore più grande resta quello dei suoi cari. La moglie, che ha vissuto in prima persona l’improvviso malore, è ora costretta a tornare a casa senza il compagno di una vita. A piangerlo anche i due figli, insieme a parenti e amici che si stanno stringendo attorno alla famiglia in queste ore drammatiche.

Le procedure per il rientro della salma sono state affidate all’impresa funebre Adriano Barbanera. Il corpo di Giuliano dovrebbe rientrare in Italia martedì pomeriggio.

L’ultimo saluto

I funerali si svolgeranno la mattina di giovedì 4 settembre presso la chiesa di San Francesco a Stroncone, dove sarà celebrata la cerimonia funebre. Una comunità intera si prepara a dare l’ultimo saluto a Giuliano Napoletti, accompagnando la famiglia in un dolore che ha travolto tutti inaspettatamente.

Il ricordo di Giuliano Napoletti

Chi lo conosceva lo descrive come una persona gentile, solare e di grande sensibilità. Un uomo innamorato della sua famiglia e appassionato di viaggi, che con la moglie condivideva il desiderio di scoprire luoghi nuovi.

La notizia della sua morte improvvisa si è diffusa rapidamente a Terni e Stroncone, generando un’ondata di cordoglio e commozione.