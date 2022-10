Incidente mortale A4, il destino atroce di Alfredo e Rossella: la dedica per l’anniversario e lo scontro

Gli si illuminavano gli occhi quando parlava della sua Rossellina. Alfredo Barbieri aveva trovato l’amore dopo la grande perdita della madre.

Alfredo Barbieri e Rossella De Luca tra le 6 vittime dello schianto del furgone del Lions Club Riccione

Grazie al suo sostegno era riuscito a superare la dolorosa perdita ed a guardare con rinnovato entusiasmo il futuro… Speranze e progetti di coppia che sono rimasti accartocciati in un groviglio di lamiere il pomeriggio di venerdì 7 ottobre in un terribile incidente stradale all’altezza del casello San Donà.

Alfredo Barbieri, 52 anni, e Rossella De Luca, 37 anni, viaggiavano verso la Carnia con altri 4 disabili sul furgone del Lions Club Riccione che si è schiantato contro un tir sull’autostrada A4. Nell’incidente è morto anche l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, 63 anni.

La commovente dedica del 52enne per i due anni di fidanzamento poche ore prima dell’incidente mortale

Il giorno prima dell’incidente mortale Alfredo Barbieri aveva condiviso una dolce e commovente dedica alla fidanzata in occasione del secondo anniversario di fidanzamento in cui aveva parlato anche del suo rapporto con i genitori scomparsi.

Parole colme d’amore che hanno lasciato il segno in una comunità sconvolta e incredula per l’atroce destino che ha colpito Alfredo, Rosellina e le altre vittime del terribile incidente. “Oggi sono due anni e 2 mesi di fidanzamento ufficiale con la mia Rosellina amore mio bellissimo finalmente ho trovato una fidanzata speciale con un cuore immenso. Amore mio bellissimo ti amo per sempre. Sei la mia Regina”.