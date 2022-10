A4 trappola, furgone della Lions Club Riccione si schianta su tir: morti 5 disabili e l’ex sindaco di Riccione

Nuova tragedia sul tratto veneziano dell’A4 dopo l’incidente di alcuni giorni fa in cui ha perso la vita Chiara Moressa ed il suo cagnolino appena adottato. Sei persone hanno perso la vita in un terribile schianto all’altezza del casello di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

Scontro fatale a San Donà di Piave: deceduto il 63enne Massimo Pironi, una vita spesa nel volontariato

Il furgone della Coop disabili del Lions Club Riccione, l’associazione Centro 21, ha tamponato un tir nel tratto a tre corsie intorno alle 16 di venerdì 7 ottobre. Tra le vittime, tutte originarie del comune romagnolo, l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, 63 anni, che da tempo svolgeva un’importante attività di volontariato nella zona. Cinque dei sei disabili che erano a bordo del veicolo hanno perso la vita: Alfredo Barbieri, 52 anni, la fidanzata Rossella De Luca, 37, Valentina Ubaldi, 31, Maria Aluigi, 34, e Francesca Conti, 25.

I resti del furgone in cui viaggiavano le vittime dell’incidente

Tra le vittime una coppia di fidanzati, l’unica superstite ricoverata all’ospedale di Mestre

L’unica superstite è una donna di 36 anni che, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita in prognosi riservata all’ospedale di Mestre. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, è stato chiuso per ore il tratto di autostrada fra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Le vittime erano dirette in Carnia per illustrare alcuni progetti legati alla tutela dei disabili e giovani affetti dalla sindrome di down. Massimo Pironi era stato primo cittadino di Riccione dal 2009 al 2014.

Pironi è stato sindaco di Riccione dal 2009 al 2014, sospesi i festeggiamenti per il centenario

“Profondamente rattristati per la disgrazia che ha colpito gli amici e le famiglie del Centro 21, il presidente Luigi Ortolani e tutti i soci del Lions Club Riccione porgono le più sentite condoglianze. Una tragedia che tocca tutta la nostra comunità” – si legge nel post condiviso dall’associazione su Facebook. Il sindaco di Riccione, Daniela Angelini, ha comunicato che i festeggiamenti per il centenario sono stati sospesi fino a data da destinarsi.