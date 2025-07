Ivan Montenero muore a 42 anni dopo il turno di lavoro: tragedia sull’autostrada Salerno-Avellino

Ivan Montenero è deceduto nel tragico incidente sul raccordo Salerno Avellino

Una vita spezzata in pochi istanti. Ivan Montenero, 42 anni, originario di Baronissi, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto lungo la carreggiata nord del raccordo Salerno-Avellino, nei pressi dello svincolo di Baronissi Sud, la mattina di sabato 26 luglio. Era appena uscito dal turno di lavoro e stava tornando a casa a bordo della sua Jeep. Non ci arriverà mai.

Cosa è successo sull’autostrada?

L‘incidente si è verificato in un tratto già noto per la sua pericolosità, tra il chilometro 8,200 e il chilometro 3,520, in direzione nord verso Fisciano. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, il veicolo ha perso il controllo, urtando violentemente contro il new jersey laterale per poi finire contro quello centrale. L’auto si è ribaltata e per Montenero non c’è stato nulla da fare. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma secondo i primi rilievi potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno. Ivan, stando a quanto riferito dai soccorritori, aveva appena concluso il turno alla guida del suo camion e si era messo in viaggio per tornare dalla sua famiglia. Aveva parcheggiato il mezzo presso un deposito nel salernitano e stava percorrendo l’ultimo tratto di strada che lo separava dalla sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Eboli, i vigili del fuoco e il personale del 118 dell’associazione La Solidarietà di Fisciano. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Il corpo è stato trasportato all’ospedale di Curteri per i rilievi del caso.

Chi era Ivan Montenero?

Ivan Montenero era conosciuto e stimato a Baronissi. Era padre di tre figli, Diego, Domenico e Antonio, e marito di Anna D’Auria. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenta l’intera comunità. I suoi fratelli e la sorella sono apparsi distrutti dal dolore, così come gli amici e i tanti conoscenti che in queste ore stanno inondando i social di messaggi di cordoglio e ricordi commossi.

Il funerale è previsto per domenica 27 luglio alle ore 12:15 presso la Chiesa della Madonna delle Grazie a Caprecano. La tumulazione avverrà nel cimitero di Baronissi.

Le reazioni

Tra i messaggi più toccanti, quello della società sportiva Baronissi 2000, nella quale gioca il figlio Domenico:

“Ci stringiamo al dolore della famiglia di Ivan Montenero, papà del nostro piccolo calciatore Domenico, tragicamente scomparso in un incidente stradale. La notizia ci ha colpiti profondamente, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi. Ricorderemo Ivan per la sua dedizione, il suo sorriso contagioso, la sua disponibilità.”

Ivan era legato alla società anche per vincoli familiari: era nipote del mister Adriano De Gennaro e cugino di altri membri dello staff. Il dolore si mescola alla rabbia per l’ennesimo incidente su un raccordo autostradale che negli anni ha già visto troppi episodi tragici.

Il raccordo Salerno-Avellino è davvero sicuro?

La tragedia ha riaperto il dibattito sulla sicurezza del tratto autostradale in questione. Il raccordo Salerno-Avellino è spesso teatro di incidenti, anche gravi. In molti, sui social e nelle chat dei cittadini, chiedono interventi immediati: più controlli, più segnaletica, maggiore illuminazione e, soprattutto, più manutenzione.

Non è la prima volta che la zona nei pressi dello svincolo di Baronissi Sud diventa scenario di simili tragedie. E ogni volta, a rimetterci, sono famiglie distrutte, bambini che restano orfani, comunità che si stringono nel dolore.