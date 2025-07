Temptation Island 2025, Ciro Petrone svela un dettaglio sulla fuga di Antonio e smaschera Francesco: ‘Vuole il trono’

Ciro Petrone ha svelato un dettaglio sulla fuga di Antonio

Ciro Petrone su TikTok: ‘In quei momenti non si ragiona’

La quinta puntata di Temptation Island 2025, andata in onda giovedì 24 luglio, ha regalato uno dei momenti più discussi della stagione: la fuga di Antonio Panico dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la sua compagna Valentina Riccio, sempre più vicina al tentatore Francesco. Un gesto impulsivo, già visto in passato nel reality di Canale 5, che ha acceso il dibattito social. A commentarlo, con il suo stile diretto e senza filtri, è stato Ciro Petrone, protagonista di una scena simile in un’edizione precedente.

Il retroscena di Petrone sul villaggio delle fidanzate

Nel corso di una diretta su TikTok, Ciro Petrone ha raccontato un retroscena che molti telespettatori ignorano: «I concorrenti non sanno dov’è l’altro villaggio. Quando uno scappa, parte alla cieca. È quello che è successo anche ad Antonio». Parole comprensive, da chi ha vissuto sulla propria pelle l’ansia da separazione e la gelosia bruciante tipiche del format.

L’attacco a Francesco: ‘Se reciti, almeno fallo con chi ti piace’

Il tono si è fatto decisamente più duro quando Ciro ha parlato del tentatore Francesco, accusandolo di aver usato la relazione con Valentina come trampolino per fini personali. «Da napoletano a napoletano: sei un pessimo attore. Non ti piace Valentina e si vede. Fallo con una ragazza che ti piace davvero, non per visibilità».

Secondo l’ex concorrente, Francesco sarebbe motivato solo dal desiderio di approdare sul trono di Uomini e Donne a settembre. «Lo hai già fatto con Martina De Ioannon. Ora sei qui per lo stesso motivo. Ma un po’ di dignità non guasterebbe».

La rete si divide: Francesco in cerca di notorietà?

Le parole di Petrone hanno infiammato i social, spaccando il pubblico. Da una parte c’è chi difende Francesco, ricordando che il suo ruolo è quello del tentatore, quindi è normale che provi a sedurre le fidanzate. Dall’altra, tanti condividono il sospetto di Ciro: Francesco sarebbe in cerca solo di visibilità, più che di un reale interesse verso Valentina.

E mentre Antonio appare sempre più fragile emotivamente e Valentina sempre più confusa, il triangolo infiamma le ultime puntate del programma, con tre appuntamenti ancora in calendario. Resta da capire se Francesco sceglierà di replicare alle accuse, oppure lascerà che il silenzio parli per lui.