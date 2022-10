Syria muore in un incidente a Bellinzago 16 minuti prima che venisse alla luce la sorella: il papà contro il fidanzato

É morta in un incidente stradale a Bellinzago, in provincia di Novara, 16 minuti prima che venisse alla luce la sorellina. Syria Esposito, 21 anni originaria del novarese ma in Trentino per motivi di lavoro, si apprestava a raggiungere il padre per conoscere l’ultima arrivata della famiglia ma la sua giovane vita si è spezzata in via per Cameri.

Intorno alle 6:20 la Renault Megane del fidanzato, il 23enne novarese Gabriel Sulla, si è schiantata non lasciando scampo alla giovane e ad un altro ragazzo, Andrea Zanetti classe 1998, originario di Oleggio. La sorellina, Corinne Fiorella, è venuta alla luce alle 6:36. Un destino incredibile come ha sottolineato il genitore su Facebook che è stato avvertito a casa dai carabinieri della terribile notizia. Romolo Esposito ha poi manifestato la sua rabbia per l’accaduto sottolineando che non era la prima volta che il fidanzato della figlia alzava troppo il gomito.

“Era già capitato che fosse ubriaco. L’altra notte aveva un tasso alcolemico altissimo, 5 volte oltre il limite. Soltanto due settimane fa ho parlato con la madre di Syria, la mia ex moglie, e le ho detto questa frase: vedrai che quello ci farà piangere una figlia sulla tomba” – ha riferito a La Repubblica aggiungendo che in più di una circostanza sia lui che la madre aveva provata a dissuaderla dal frequentarlo.

Secondo quanto riferito dal padre di Syria Esposito nel portabagagli dell’auto sono stati trovati super alcolici. Romolo ora chiede che venga fatta giustizia nei confronti del giovane indagato per omicidio stradale. “É un dolore che non si può raccontare, ho visto mia figlia per l’ultima volta in una bara”.