Scontro sulla Bussentina, muoiono marito e moglie di Monte San Giacomo: chi sono

Saverio Spina e Antonietta Aluotto

Antonietta Aluotto è morta sul colpo mentre Saverio Spina è deceduto in ospedale

Una terribile tragedia si è consumata nella giornata di sabato 11 ottobre 2025 lungo la Strada Statale 517 Variante Bussentina, all’altezza del comune di Caselle in Pittari (provincia di Salerno).

Nel violento incidente stradale sono morte due persone — un uomo di 65 anni e la moglie di 55, entrambi originari di Monte San Giacomo — che viaggiavano a bordo di una delle moto coinvolte nello scontro. Si tratta di Saverio Spina, Angelone per tutti, e Antonietta Aluotto. Erano titolari di un’agenzia di pompe funebri nel comune del Vallo di Diano.

L’impatto, avvenuto tra due motociclette e un’auto, non ha lasciato scampo ai coniugi: la donna è deceduta sul colpo, mentre il marito è spirato pochi minuti dopo, mentre si tentava un disperato soccorso con l’arrivo dell’elisoccorso.

Lo schianto fatale: grave centauro di Cava de’ Tirreni

Secondo una prima ricostruzione, le due moto procedevano lungo la carreggiata quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrate con un’auto in transito.

La violenza dell’impatto ha fatto sbalzare i motociclisti contro il muretto di contenimento che costeggia la strada.

I soccorritori del 118 sono arrivati immediatamente sul posto, ma per la coppia non c’è stato nulla da fare.

La donna è morta sul colpo, mentre il marito — gravemente ferito — è deceduto pochi istanti dopo, prima ancora che l’elisoccorso potesse decollare per il trasporto d’urgenza.

Il secondo motociclista, un 50enne di Cava de’ Tirreni, è rimasto ferito in modo grave e trasportato in eliambulanza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove si trova in prognosi riservata.

Soccorsi e indagini sul posto

Sul luogo del drammatico sinistro sono intervenuti:

le ambulanze del 118 ,

, i Carabinieri della Compagnia di Sapri ,

, la Polizia Stradale ,

, e il personale del Geo Capitello, per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici hanno richiesto la chiusura temporanea della Bussentina tra gli svincoli di Caselle in Pittari (km 17,8) e Sanza (km 23,8).

Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, con pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, accertando eventuali responsabilità e verificando le condizioni della strada e dei veicoli coinvolti.

Tragico incidente sulla Bussentina

Comunità di Monte San Giacomo sotto shock

La notizia della morte dei due coniugi ha gettato nello sconforto Monte San Giacomo, piccolo comune del Cilento dove la coppia era molto conosciuta e stimata.

«Una tragedia che ci lascia senza parole — hanno scritto alcuni concittadini sui social — erano persone splendide, unite e sempre sorridenti». Saverio Spina e Antonietta Aluotto erano diretti a Scario per un raduno con amici con la passione per le due ruote.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale avvenuto lungo la Statale Bussentina, un’arteria purtroppo già segnata da altri episodi simili in passato. Le comunità locali chiedono ora più sicurezza e controlli su un tratto considerato da molti troppo pericoloso.