Incidente Casal Palocco, gli youtuber PirlasV difendono i TheBorderline: ‘Stategli vicino’

Il gruppo di youtuber PirlasV, giovani di origine bolognese, hanno deciso di restare al fianco degli amici dei TheBorderline dopo il tragico incidente in cui è deceduto il piccolo Manuel Proietti, 5 anni, nella frazione romana di Casal Palocco.

I PirlasV al fianco dei TheBorderline: ‘É un tragico incidente, ancora non si conoscono le dinamiche’

Un incidente mortale che sembra sia stato originato da un gioco social con Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida della Lamborghini, che è risultato positivo alla cannabis.

“Quello che è successo ai nostri amici è un tragico incidente. Ancora non si conoscono le dinamiche ma vi chiediamo se possibile di non scagliarvi contro di loro ma piuttosto di stargli vicino senza aggravare con brutte parole la situazione morale che sicuramente è già pesantissima”. – il post su dei Pirlasv su Instagram Stories pubblicando una foto con il collega youtuber dei Borderline.

Il cordoglio ai familiari del piccolo Manuel Proietti, sui social numerosi utenti difendono Matteo Di Pietro

In un’altra storia PirlasV, che conta su Instagram 239 mila follower, e che su YouTube ha 1,38 milioni di iscritti ha espresso cordoglio e “vicinanza ai familiari della vittima”. In realtà il gruppo non è l’unico a difendere Matteo Di Pietro. Oltre agli insulti, infatti, molti sotto l’ultimo post dell’indagato, hanno cercato di difenderlo:

“Tanti che commentano non hanno capito che prima si devono capire bene le dinamiche dell’incidente o no? Il video è stato messo comunque a spezzoni e dell’incidente non c’è traccia quindi prima di giudicare” e insultare “informatevi bene” – scrivete un ragazzo.