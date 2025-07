Conversano, tragedia al quartiere Arcobaleno: Antonio Di Cristo muore a 15 anni davanti alla madre e alla sorella

Antonio Di Cristo ha perso la vita in un incidente verificatosi alla perferia di Conversano

Una tragedia sotto gli occhi della famiglia

Un urto violento, una giovane vita spezzata e una scena che resterà impressa per sempre nella memoria di chi ha assistito. Antonio Di Cristo, 15 anni, è morto oggi, martedì 30 luglio, a Conversano (BA), in un incidente avvenuto all’incrocio tra via Vernaleone e via Cagliari, nel popoloso quartiere Arcobaleno.

Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un coetaneo quando si è verificato l’impatto con una Fiat Panda condotta da un uomo di circa 80 anni. A quanto si apprende, l’anziano automobilista non avrebbe rispettato la precedenza.

La madre e la sorella seguivano la moto in auto

A rendere il dramma ancora più straziante è il fatto che, secondo numerosi testimoni, la madre e la sorella di Antonio erano a bordo di un’auto che procedeva a breve distanza dalla moto. Hanno visto tutto, compreso l’impatto che ha scaraventato il 15enne sull’asfalto, dove ha riportato lesioni gravissime.

Una città sotto choc, lutto cittadino per i funerali

I soccorsi sono stati immediati, ma per Antonio non c’è stato nulla da fare. Il conducente dello scooter – che sarebbe il fidanzato della sorella della vittima – è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Ferito, seppur in modo più lieve, anche l’anziano alla guida dell’auto, sotto choc per l’accaduto.

Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, ha annunciato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali. “Siamo stravolti”, ha dichiarato.

Terza giovane vittima in quattro giorni sulle strade del Barese

La morte di Antonio è la terza nel giro di quattro giorni nel Barese: prima di lui, il 26 luglio, è deceduta Giusy Lucente investita sulla SS16 nei pressi di Sammichele; il giorno dopo è toccato a Sara Turzo, travolta e uccisa sempre sulla statale a Mola di Bari.

Le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i rilievi sul posto. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, e la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Antonio, una giovane promessa del calcio

Antonio Di Cristo frequentava l’Istituto Professionale “Modugno” di Conversano ed era tesserato con le giovanili dell’Accademia Monopoli. Considerato una giovane promessa del calcio locale, era amato da amici e compagni.

Sul luogo dell’incidente, tantissimi giovani si sono radunati in lacrime:

“Assurdo, da non crederci – ha detto Angelo, compagno di scuola –. Ricorderemo Antonio per la sua energia e il suo sorriso. Un amico incredibile, un fratello per tutti noi”.