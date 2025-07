Temptation Island, tradimenti, ritorni e trash: cosa hanno deciso le coppie un mese dopo

Lucia e Rosario un mese dopo Temptation Island

Un finale da soap: avvocati, falò e ritorni di fiamma

Se vi state ancora asciugando le lacrime dopo il confronto tra Sarah e Valerio, preparatevi: la puntata finale di Temptation Island promette di mischiare telenovela, diritto civile e tradimenti da bar di paese. Secondo quanto anticipato da Dagospia, la puntata conclusiva della stagione sarà tutt’altro che sobria.

Al centro della scena torna la coppia “forense” composta da Alessio Loparco e Sonia Mattalia. Dopo l’ennesimo falò di chiarimento – in cui Alessio ci tiene a rispiegare con tono da codice penale perché l’ha mollata – i due sembrano lasciarsi definitivamente.

Ma nel vero colpo di teatro napoletano, il giorno dopo Sonia lo riaccoglie a casa (della madre), senza dirglielo. Lui, che nel frattempo si era “sospeso oculatamente” dall’Ordine degli Avvocati, si ritrova di nuovo con un tetto sulla testa e potenzialmente anche con la toga. Lei, invece, forse cerca redenzione in questa espiazione sentimentale che sfugge alla logica e pure al diritto di famiglia.

Lucia e Rosario insieme ma punto e a capo un mese dopo

L’epilogo della relazione tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi è andato in scena nel corso della puntata del 30 luglio con la coppia che è uscita insieme dopo lo scherzo di lei con il single Andrea ma non c’è stato nessuna svolta per la convivenza come hanno riferito quando si sono ritrovati davanti a Filippo Bisciglia un mese dopo.

Di mezzo anche una chat di gruppo con le fidanzate e i tentatori che ha dato fastidio a Rosario. Poi il colpo di scena che ha mostrato un filmato del single Andrea che ha confessato di aver visto in un luogo “neutro” Lucia dopo la fine del programma. Un epilogo che ha spiazzato e infastidito Rosario che ha avuto modo di parlare a telefono con l’ex tentatore. “Ho avuto un momento di crisi dopo le discussioni con Rosario” – ha poi riferito Lucia con il fidanzato che ha messo nel freezer un rapporto che rischia di spezzarsi definitivamente.

Matrimonio kitsch e proposta da tribuna

Passiamo a Valentina e Antonio, protagonisti di un’altra pagina trash del programma. Lui, con un tocco do teatralità, le ha fatto una proposta così kitsch da far impallidire Posillipo, e lei – felicissima – ha detto sì. Mutuo e bollette non rappresenteranno più motivo di punzecchiature. Il gazebo non andrà a fuoco.

Sarah e Valerio: addio definitivo… ma lui è già ripartito

Il momento strappalacrime della stagione resta quello di Sarah e Valerio, che confermano la rottura. Ma attenzione, non tutto è perduto per lui: Valerio ha già ripreso a frequentare l’aquilotta Ary, e si vocifera di una love story tutta nuova da raccontare altrove, magari lontano dai falò.

Marco e Denise: un giro (troppo breve) sulle montagne russe

Per chi sognava un lieto fine tra Marco e Denise, Dagospia spegne gli entusiasmi: si rimetteranno insieme nella puntata di stasera, ma sarà un fuoco di paglia. Tornati alla vita reale, lei tornerà a tormentarlo con discussioni e lamentele. Lui, esasperato, metterà finalmente un punto alla relazione.

Simone e Sonia: il finale (quasi) top secret

Chiudiamo con la coppia più bizzarra del cast: il terrapiattista Simone e la cornificata Sonia. Dagospia promette un epilogo “inaspettato”, ma non si sbottona del tutto: per sapere come andrà a finire davvero, toccherà aspettare domani.