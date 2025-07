Giusy Lucente muore travolta mentre soccorre motociclista sulla tangenziale di Bari

Giusy Lucente

La donna biker investita da un SUV mentre aiutava una ragazza ferita

Una donna di 41 anni, Giusy Lucente, è morta ieri sera in un drammatico incidente sulla tangenziale di Bari, all’altezza dell’uscita per il quartiere San Paolo, in direzione sud. La tragedia si è consumata poco prima della 22:00 del 25 luglio, quando Lucente è stata travolta da un SUV mentre, insieme al marito, stava prestando soccorso a due motociclisti coinvolti in un precedente incidente.

Cosa è successo sulla tangenziale?

Secondo una prima ricostruzione, Giusy, a bordo della sua Fiat 500 con il marito Vito Liotino, si è fermata per aiutare una ragazza caduta dopo lo scontro della sua moto con un’auto. In quel momento, una Mercedes guidata da un uomo di 80 anni ha travolto i soccorritori e i coinvolti nell’incidente. L’auto pare stesse cercando di evitare il blocco stradale causato dal sinistro precedente, ma non è riuscita a frenare in tempo.

Chi era Giusy Lucente?

Originaria di Acquaviva delle Fonti e residente a Sammichele di Bari, Giusy Lucente era una donna molto conosciuta nella sua comunità. Mamma di tre figli, due maschi e una femmina, era sposata con Vito Liotino, titolare di un’officina meccanica. Entrambi erano membri attivi del gruppo motociclistico locale Power Bikers.

Giusy era anche un’ex commerciante: aveva gestito con passione il negozio “Giusy Frutta” a Sammichele. La sua dedizione alla famiglia, al lavoro e al volontariato l’avevano resa una figura amata e stimata da tutti.

Il marito e gli altri feriti: qual è la situazione?

Il marito, Vito Liotino, anche lui investito, ha riportato ferite lievi. Più gravi, invece, le condizioni della passeggera di una delle moto, ricoverata all’ospedale San Paolo con fratture multiple. Il suo compagno, invece, non è in pericolo di vita.

Indagini e fascicolo per omicidio stradale

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e si concentrerà ora sull’analisi della condotta del conducente 80enne della Mercedes. Gli inquirenti dovranno chiarire se vi siano state negligenze o imprudenze da parte dell’automobilista.

Un minuto di silenzio al concerto di Fabrizio Moro

Il sindaco di Sammichele, Lorenzo Netti, ha annunciato che il concerto in programma con Fabrizio Moro non verrà annullato per ragioni tecniche, ma sarà dedicato alla memoria di Giusy con un minuto di silenzio. Le altre manifestazioni previste nei giorni successivi verranno rinviate.

Perché l’incidente di Giusy Lucente ha scosso così tanto la comunità?

Giusy rappresentava il volto della generosità, dell’altruismo e del senso civico. Il suo gesto, mosso solo dal desiderio di aiutare, l’ha portata a perdere la vita. La comunità di Sammichele è sotto shock e si stringe attorno alla famiglia.