Incidente ferroviario Grecia, il treno Atene-Salonicco si scontra con vagoni merci: 26 morti, 85 feriti

Un treno passeggeri, in viaggio da Atene a Salonicco, e un treno merci si sono scontrati in un terribile incidente ferroviario nel nord della Grecia poco prima della mezzanotte di martedì 28 febbraio uccidendo 26 persone e ferendone almeno 85, hanno detto funzionari dei vigili del fuoco.

Diverse carrozze sono deragliate e almeno tre hanno preso fuoco dopo la collisione vicino a Tempe, circa 380 chilometri (235 miglia) a nord di Atene. I funzionari dell’ospedale nella vicina città di Larissa hanno riferito che almeno 25 persone hanno riportato ferite gravi. I vigili del fuoco (impiegati 17 mezzi) di Vassilis Varthakoyiannis si sono trovati di fronte ad una scenario terrificanti con passeggeri incastrati tra le lamiere che si lamentavano ed altri per i quali quei vagoni sono diventati una trappola mortale. Secondo una testimonianza prima della collisione il treno ha frenato bruscamente con delle scintille che hanno preceduto il tragico impatto.

I passeggeri che hanno riportato ferite lievi o sono rimasti illesi sono stati trasportati in autobus a Salonicco, 130 chilometri (80 miglia) a nord dell’incidente. “La nostra carrozza non è deragliata, ma quelle davanti sì e sono state distrutte” – ha raccontato uno dei passeggeri sopravvissuti precisando di aver utilizzato una borsa per rompere il finestrino del vagone ed allontanarsi dal pericolo. “Una notte terribile” – ha riferito Costas Agorastos, governatore regionale della Tessaglia.

“La parte anteriore del treno è stata distrutta. … Stiamo facendo entrare le gru e speciali attrezzature di sollevamento per rimuovere i detriti e sollevare i vagoni”. Contattato anche l’esercito per supportare le delicate operazioni di soccorso. Il treno passeggeri diretto da Atene a Salonicco aveva circa 350 passeggeri a bordo. Sul posto 20 ambulanze.

