Mazara, suv sbanda e viene infilzato dal guardrail: scena agghiacciante, le condizioni del 21enne

É vivo per miracolo un 21enne (C. F.) di Mazara del Vallo che è finito fuori strada con il suo suv sull’autostrada A29 che collega Mazara del Vallo a Palermo alle 6:30 di sabato 3 settembre. L’impatto con lo spartitraffico è stato violento ma la cosa che ha fatto temere per il peggio e le condizioni in cui è stata trovata la vettura dai soccorritori.

Le lamiere del guardrail hanno attraversato il fuoristrada, un Freeelander Land Rover, per tutta la sua lunghezza dopo aver sfondato il parabrezza. Il giovane conducente si stava immettendo sulla A29 in direzione Palermo provenendo dalla SS115. Per i vigili del fuoco non è stati facile estrarre il conducente dal suv.

É stato rinvenuto sanguinante e con diverse ferite ma, nonostante lo scenario raccapricciante che lasciava presagire il peggio, il 21enne non è in pericolo di vita. Il giovane è stato prima trasportato pronto soccorso dell’Ospedale “A.Ajello” e poi trasferito al “Trauma Center” di Villa Sofia, a Palermo dove resterà sotto osservazione per alcuni giorni.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della sezione infortunistica della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi del caso al fine di accertarne dinamica e responsabilità. É intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri che si è occupata di veicolare il traffico.