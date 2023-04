Verona, 15enne in monopattino viene investito da un’auto e muore a pochi giorni dal compleanno

Tra pochi giorni, il 13 aprile, avrebbe compiuto 16 anni. Samuele Brognara è deceduto tragicamente nella tarda serata di sabato santo. Il giovane, residente a Zevio (Verona), stava percorrendo via Isolo, a Oppeano, con il monopattino elettrico quando è stato travolto da una Peugeot che viaggiava nella stessa direzione.

Samuele Brognara è stato travolto in località Bovolone nella tarda serata di sabato santo

Alla guida della vettura un giovane originario di Bovolone (Verona) con la vittima che, dopo l’impatto, ha infranto il parabrezza prima di essere sbalzato su un campo adiacente. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con il Suem 118 che ha raggiunto il luogo del tragico impatto. I sanitari non hanno potuto far altro che appurare il decesso. Il 15enne deceduto sabato 8 aprile è la ventisettesima vittima dal 2020 di incidenti sul monopattino.

Incredulità e dolore a Zevio, il 13 aprile avrebbe festeggiato il compleanno

Incredulità e costernazione a Zevio per l’improvvisa scomparsa di Samuele Brognara che era molto conosciuto in paese per aver militato nel 2021, nel ruolo di attaccante, con la squadra della Nuova Cometa Santa Maria prima nell’under 14 poi nell’under 15.