Cerignola, strage della strada a Borgo Tressanti: morte bimbe di 8 e 10 anni, la madre e un centauro

Sono morte due sorelline di 8 e 10 anni e la madre 40enne nel gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 22 di domenica 23 luglio nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Nell’incidente è deceduto anche un 39enne che viaggiava in sella a un motorino.

La tragedia si è verificata in località Borgo Tressanti sulla Foggia-Trinitapoli. L’automobile, un’Audi A3, occupata da una famiglia originaria del Mali, ha investito il mezzo del loro connazionale per cause in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Cerignola e la Guardia di Finanza, oltre che ai mezzi di soccorso. Nell’impatto sono rimasti feriti anche il marito della donna e altri due figli della coppia che sono stati trasportati in ospedale. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, mentre i figli sono stati trasferiti al Tatarella di Cerignola.

“Siamo in attesa degli esiti delle indagini degli inquirenti per capire cosa possa esserci alla base del gravissimo incidente avvenuto ieri a Cerignola, quel che però appare abbastanza evidente dalle prime notizie è che ci troviamo di fronte a un altro fatto gravissimo in cui, ancora una volta, alla base ci sarebbe una mancanza di condizioni di sicurezza stradale” – ha riferito Christian Filippi, segretario della sezione autoscuole della Confarca sull’incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 22 sulla strada Sp75.