Frasi e immagini di buon anno divertenti

Si volta pagina o meglio si strappa il calendario per iniziare un nuovo anno tra buoni propositi e speranze per un domani migliore. Le prime ore del 1° gennaio saranno impiegate tra un brindisi e l’altro ad individuare immagini o frasi ad effetto per augurare Buon anno.

Siete a corte di idee o non avete molto tempo da dedicare alla mission messaggi di auguri per Capodanno, di seguito proponiamo una serie di frasi divertenti e immagini per augurare buon anno. Idee per sorprendere parenti ed amici ed iniziare con il sorriso questo giorno di festa.

Buon anno, frasi e auguri da condividere su WhatsApp