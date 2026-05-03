Incidente tra moto ad Adria: muore 60enne diretto dal figlio, partita sospesa

Tragedia a Mazzorno Sinistro: scontro frontale devastante, tre coinvolti
Un grave incidente tra due moto ad Adria, nella frazione di Mazzorno Sinistro, ha causato una vittima e due feriti gravi. A perdere la vita è un uomo di 60 anni che viaggiava con la moglie verso Ferrara per assistere alla partita del figlio. Uno schianto violento che ha coinvolto anche un ragazzo di 16 anni.
La dinamica: scontro frontale lungo la strada verso Ferrara
L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio a Adria, nella località di Mazzorno Sinistro.
Secondo le prime ricostruzioni, le due motociclette si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora da chiarire. L’impatto è stato devastante.
A bordo della moto principale viaggiava la coppia: il 60enne, che ha perso la vita, e la moglie di 55 anni. Sull’altro mezzo si trovava un ragazzo di 16 anni alla guida di un 125.
Le condizioni dei coinvolti sono apparse subito gravissime.
I soccorsi: elicottero e trasporti d’urgenza
Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.
Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Intorno alle 15:30 l’elicottero è decollato per trasportare i feriti negli ospedali più attrezzati.
La moglie della vittima è stata ricoverata in condizioni serie, mentre il 16enne è stato trasferito d’urgenza ed è in condizioni critiche.
Un intervento complesso, reso ancora più difficile dalla violenza dello schianto.
La tragedia del figlio: attendeva i genitori al campo
C’è un dettaglio che rende questa vicenda ancora più drammatica.
La coppia era diretta a Ferrara per assistere alla partita del figlio, impegnato nei play off di Terza categoria tra Acli San Luca e Formignana.
Il ragazzo, studente universitario, stava aspettando i genitori sugli spalti.
La notizia della morte è arrivata direttamente sul campo durante la partita, che è stata immediatamente sospesa.
Un momento che ha colpito profondamente giocatori, dirigenti e presenti.
Le indagini: accertamenti sulla dinamica
I carabinieri stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.
Al momento non sono ancora note le cause dello scontro frontale. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per stabilire eventuali responsabilità.
Sul posto, oltre ai militari, hanno operato i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e il supporto alle operazioni di soccorso.
Una tragedia che riapre il tema della sicurezza
Non è il primo incidente grave che coinvolge motociclisti, ma in questo caso emerge un elemento particolarmente forte: la presenza di un minorenne e una famiglia coinvolta in un contesto quotidiano.
Una giornata che doveva essere di sport e normalità si è trasformata in una tragedia.
Il dettaglio che colpisce è proprio questo: il viaggio verso una partita, l’attesa sugli spalti e poi la notizia improvvisa.
Un contrasto che rende ancora più pesante il bilancio di questa giornata.