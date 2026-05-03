Antonelli vince a Miami: ‘Ho sbagliato ma… ‘, tris storico e sogno Mondiale e Leclerc ammette l’errore

Il talento italiano domina ancora: terza vittoria consecutiva e leadership rafforzata
Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Miami e manda un segnale chiarissimo al Mondiale. Il pilota Mercedes firma la terza vittoria consecutiva e consolida la sua leadership in classifica, al termine di una gara intensa, piena di duelli e gestita con freddezza nei momenti decisivi.
La gara: partenza complicata e rimonta da campione
Sul circuito di Miami International Autodrome, Kimi Antonelli parte dalla pole ma perde subito terreno in curva 1, costretto a rallentare per evitare contatti.
“Ho dovuto perdere tempo per evitare gli altri”, ha spiegato nel post gara.
Nei primi giri si accende subito la battaglia con Charles Leclerc e Lando Norris, con sorpassi e controsorpassi che rendono la fase iniziale tra le più spettacolari della stagione.
Poi cambia tutto.
Antonelli trova ritmo, impone il passo e sfrutta una strategia perfetta del team Mercedes. Da quel momento in poi prende il controllo della gara.
Il duello finale con Norris: nervi d’acciaio
Nel finale, la pressione aumenta. Lando Norris si avvicina e prova l’assalto, forte anche della vittoria nella Sprint del sabato.
Ma Antonelli non sbaglia.
Negli ultimi dieci giri piazza una sequenza impeccabile, senza errori, mantenendo il margine e chiudendo ogni spazio. Una gestione da pilota esperto, nonostante i soli 19 anni.
È qui che emerge il dato più evidente: freddezza nei momenti chiave.
Il podio e il caos Ferrari
Alle spalle del vincitore chiudono Norris e Oscar Piastri, confermando una McLaren in forte crescita.
Gara più complicata invece per la Ferrari.
Charles Leclerc aveva accarezzato il podio dopo una partenza aggressiva, ma un problema all’ala nel finale lo ha fatto scivolare al sesto posto, dopo un testacoda.
“Errore inaccettabile”, ha ammesso il monegasco.
Ancora più in difficoltà Lewis Hamilton, mai realmente in gara.
Il dato resta chiaro: il gap tecnico della Rossa è ancora evidente.
Le parole di Antonelli: lucidità e mentalità vincente
A fine gara, Kimi Antonelli non si esalta, ma analizza con lucidità.
“Ho commesso qualche errore nella gestione dell’energia, ma il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono”.
E poi il messaggio più importante:
“La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada”.
Una dichiarazione che mostra maturità e consapevolezza.
I numeri: dominio e record storico
Con questo successo, Antonelli raggiunge:
- 3 vittorie consecutive (Cina, Giappone, Miami)
- 100 punti in classifica
- primo pilota a vincere tre GP di fila partendo dalla pole
Un risultato che lo proietta in una dimensione completamente nuova.
Non è più una sorpresa.
Cosa cambia nel Mondiale: ora il sogno è reale
Questo non è solo un successo.
È un segnale.
Non è il primo pilota giovane a emergere, ma qui c’è un elemento diverso: la continuità. Antonelli non vince per episodi, ma domina con costanza.
E soprattutto batte avversari già affermati come Norris e tiene dietro una McLaren in crescita.
Il Mondiale, a questo punto, non è più un’ipotesi lontana.
È un obiettivo concreto.