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Antonelli vince a Miami: ‘Ho sbagliato ma… ‘, tris storico e sogno Mondiale e Leclerc ammette l’errore

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 3 Mag, 2026 - ore: 21:49 #Gp Miami, #Kimi Antonelli
La commozione e la gioia di Kimi AntonelliLa commozione e la gioia di Kimi Antonelli

Il talento italiano domina ancora: terza vittoria consecutiva e leadership rafforzata

Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Miami e manda un segnale chiarissimo al Mondiale. Il pilota Mercedes firma la terza vittoria consecutiva e consolida la sua leadership in classifica, al termine di una gara intensa, piena di duelli e gestita con freddezza nei momenti decisivi.

La gara: partenza complicata e rimonta da campione

Sul circuito di Miami International Autodrome, Kimi Antonelli parte dalla pole ma perde subito terreno in curva 1, costretto a rallentare per evitare contatti.

“Ho dovuto perdere tempo per evitare gli altri”, ha spiegato nel post gara.

Nei primi giri si accende subito la battaglia con Charles Leclerc e Lando Norris, con sorpassi e controsorpassi che rendono la fase iniziale tra le più spettacolari della stagione.

Poi cambia tutto.

Antonelli trova ritmo, impone il passo e sfrutta una strategia perfetta del team Mercedes. Da quel momento in poi prende il controllo della gara.

Il duello finale con Norris: nervi d’acciaio

Nel finale, la pressione aumenta. Lando Norris si avvicina e prova l’assalto, forte anche della vittoria nella Sprint del sabato.

Ma Antonelli non sbaglia.

Negli ultimi dieci giri piazza una sequenza impeccabile, senza errori, mantenendo il margine e chiudendo ogni spazio. Una gestione da pilota esperto, nonostante i soli 19 anni.

È qui che emerge il dato più evidente: freddezza nei momenti chiave.

Il podio e il caos Ferrari

Alle spalle del vincitore chiudono Norris e Oscar Piastri, confermando una McLaren in forte crescita.

Gara più complicata invece per la Ferrari.

Charles Leclerc aveva accarezzato il podio dopo una partenza aggressiva, ma un problema all’ala nel finale lo ha fatto scivolare al sesto posto, dopo un testacoda.

“Errore inaccettabile”, ha ammesso il monegasco.

Ancora più in difficoltà Lewis Hamilton, mai realmente in gara.

Il dato resta chiaro: il gap tecnico della Rossa è ancora evidente.

Le parole di Antonelli: lucidità e mentalità vincente

A fine gara, Kimi Antonelli non si esalta, ma analizza con lucidità.

“Ho commesso qualche errore nella gestione dell’energia, ma il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono”.

E poi il messaggio più importante:

“La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada”.

Una dichiarazione che mostra maturità e consapevolezza.

I numeri: dominio e record storico

Con questo successo, Antonelli raggiunge:

  • 3 vittorie consecutive (Cina, Giappone, Miami)
  • 100 punti in classifica
  • primo pilota a vincere tre GP di fila partendo dalla pole

Un risultato che lo proietta in una dimensione completamente nuova.

Non è più una sorpresa.

Cosa cambia nel Mondiale: ora il sogno è reale

Questo non è solo un successo.

È un segnale.

Non è il primo pilota giovane a emergere, ma qui c’è un elemento diverso: la continuità. Antonelli non vince per episodi, ma domina con costanza.

E soprattutto batte avversari già affermati come Norris e tiene dietro una McLaren in crescita.

Il Mondiale, a questo punto, non è più un’ipotesi lontana.

È un obiettivo concreto.

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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