Montesano Salentino, schianto in moto contro un muretto: muoiono due amici di 51 e 52 anni

Due amici hanno perso la vita in un tragico incidente a Montesanto Salentino

Donato Tempesta e Mario Rago hanno perso la vita sulla strada per Ruffano, in via Bosco Belvedere

Ancora sangue sulle strade del Salento. Due amici, Donato Tempesta e Mario Rago, sono morti in un drammatico incidente in moto a Montesano Salentino, nel pomeriggio di domenica 18 ottobre. La tragedia si è consumata intorno alle 18, lungo via Bosco Belvedere, una strada di campagna che collega il comune salentino al territorio di Ruffano.

I due uomini, rispettivamente di 51 e 52 anni secondo le ricostruzioni disponibili, viaggiavano sulla stessa motocicletta, una Yamaha YZF 600. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finito violentemente contro un muretto a secco a margine della carreggiata.

La moto fuori strada e l’impatto contro il muretto

L’incidente è avvenuto fuori dal centro abitato, in un tratto di strada immerso nella campagna. Secondo le prime ricostruzioni, la motocicletta avrebbe perso aderenza, sbandando fino a uscire dalla carreggiata e a schiantarsi contro il muro in pietra che delimita la strada.

L’impatto è stato fatale per entrambi gli occupanti, che non hanno avuto scampo. Il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

La notizia ha scosso la comunità di Montesano Salentino, dove entrambi gli uomini erano conosciuti. Tempesta, che si trovava alla guida della Yamaha, era residente nel comune; anche Rago era originario del paese, pur risultando residente in provincia di Mantova secondo una delle ricostruzioni diffuse.

Le indagini dei carabinieri: nessuna telecamera nella zona

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Tricase, insieme ai militari della stazione di Specchia.

Ai militari spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro attraverso i rilievi effettuati sulla strada e l’esame degli elementi raccolti. Al momento non sono state accertate le cause che hanno portato la moto a uscire di strada e non è possibile stabilire se all’origine vi siano state una perdita di aderenza o altre circostanze.

Le verifiche potrebbero risultare più complesse per l’assenza di impianti di videosorveglianza nella zona, che non consentirebbe di disporre di immagini utili a ricostruire gli ultimi istanti prima dello schianto.

Un’altra tragedia sulle strade del Salento

Il doppio decesso di Montesano Salentino si aggiunge a una giornata segnata da un altro grave incidente stradale nel territorio leccese. Nella tarda mattinata di domenica, a Casalabate, uno scontro tra un’auto e una moto aveva provocato il ferimento dei due conducenti, entrambi trasportati in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Due episodi distinti, accomunati dalla gravità delle conseguenze e che riportano l’attenzione sui rischi della circolazione stradale. Per la tragedia di via Bosco Belvedere, intanto, si attendono gli esiti degli accertamenti dei carabinieri per chiarire che cosa sia accaduto e perché la corsa della Yamaha sia terminata contro quel muretto.