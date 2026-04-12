Schianto nella notte, muore a 21 anni Antonio Basile: l’auto distrugge anche una cappella

A sinistra l'auto distrutta di Antonio Basile

Una strada provinciale, il buio della notte e uno schianto devastante che non lascia scampo.

È morto così Antonio Basile, 21 anni, originario di Porto Cesareo, in un incidente avvenuto intorno alle 3.45 lungo la strada che collega Lecce ad Arnesano. Il giovane aveva appena accompagnato la fidanzata a casa.

Una tragedia improvvisa che ha scosso l’intero Salento e che, nel giro di poche ore, si è trasformata in un caso che coinvolge anche il mondo politico e istituzionale.

La dinamica: perdita di controllo e impatto devastante

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida di una Mercedes GLC quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo.

L’auto è uscita di strada e si è schiantata violentemente contro il muro di cinta di una villa privata.

L’impatto è stato tale da sfondare la recinzione e distruggere anche una piccola cappella situata sul perimetro dell’abitazione.

Un dettaglio che rende la scena ancora più impressionante e che dà la misura della violenza dello schianto.

I soccorsi: inutile ogni tentativo

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

I pompieri hanno lavorato per estrarre il corpo del ragazzo dalle lamiere, mentre i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Antonio Basile è morto sul colpo, senza alcuna possibilità di salvezza.

Le ipotesi: malore o colpo di sonno

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un colpo di sonno o di un improvviso malore, ma al momento non ci sono certezze.

Saranno i rilievi tecnici e gli accertamenti successivi a chiarire cosa sia accaduto in quei pochi, fatali secondi.

Chi era Antonio Basile

Antonio Basile non era solo un ragazzo di 21 anni.

Era figlio del consigliere regionale pugliese Dino Basile, esponente di Fratelli d’Italia, una figura conosciuta nel territorio.

La notizia della sua morte ha quindi avuto un impatto immediato non solo a livello locale, ma anche istituzionale.

Un dolore privato che si è trasformato rapidamente in un lutto condiviso.

Il cordoglio delle istituzioni

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme alla giunta, ha espresso un messaggio di vicinanza alla famiglia.

Parole che sottolineano la dimensione di una tragedia che va oltre il singolo episodio:

“Un dolore che nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere”.

Anche il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili ha voluto ricordare il giovane, parlando di una perdita che riapre ferite personali mai rimarginate.

Numerosi anche i messaggi arrivati da amministratori locali, colleghi e rappresentanti istituzionali.

Una comunità sotto shock

A Porto Cesareo e in tutto il Salento il clima è quello delle grandi tragedie.

Un ragazzo giovane, conosciuto, strappato alla vita nel cuore della notte.

Un incidente che riporta ancora una volta al centro il tema della sicurezza stradale e della fragilità di certe dinamiche, soprattutto nelle ore notturne.

Una notte che cambia tutto

Restano le domande, le ipotesi e il dolore.

E resta soprattutto l’immagine di una strada che, in pochi secondi, si trasforma in teatro di una tragedia irreversibile.

Perché a volte basta un attimo. E quell’attimo, purtroppo, non lascia ritorno.