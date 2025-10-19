Buon onomastico Laura, oggi 19 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Oggi, 19 ottobre, si festeggia Santa Laura di Cordova (Spagna). Badessa del monastero Santa Maria di Cuteclara, morì martire durante l’invasione musulmana ed è venerata come santa della chiesa cattolica. Messa a dura prova da tragici avvenimenti quali la morte del marito e delle figlie, Laura, in virtù della sua profonda fede cristiana, decise di intraprendere la vita monastica nel monastero di Santa Maria di Cuteclara (Cordova).
Santa Laura di Cordova, il martirio dopo il rifiuto a rinnegare la fede cristiana
La tragica fine di S. Laura. Fu condannata a morte perché rifiutò di abiurare la sua fede nel periodo in cui la Spagna era sotto il dominio dei mori. Un giudice musulmano la condannò ad essere martirizzata in una caldaia di pece bollente il 19 ottobre 864. Nonostante le scarne notizie sulla vita di Santa Laura il suo culto si diffuse rapidamente in tutta Europa.
Significato del nome. Tra i suoi attributi la ‘foglia di palma’. Laura è un nome femminile di origine latina che significa “alloro”.
Buon onomastico Laura 19 ottobre: immagini da inoltrare su WhatsApp
Auguri. Oggi, 19 ottobre, in occasione della ricorrenza di Santa Laura in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Laura, Annalaura, Marialaura. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 19 ottobre, per gli auguri di buon onomastico.