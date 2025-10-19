Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Tempo Libero

Buon onomastico Laura, oggi 19 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

DiMario De Santi

Pubblicato: 19 Ott, 2025 - ore: 02:20 #auguri Annalaura, #auguri Laura, #auguri MariaLaura, #buon onomastico Annalaura, #buon onomastico Laura, #il santo del 19 ottobre, #il santo di oggi, #Laura auguri, #Laura onomastico, #santo del giorno
auguri Laura

Oggi, 19 ottobre, si festeggia Santa Laura di Cordova (Spagna). Badessa del monastero Santa Maria di Cuteclara, morì martire durante l’invasione musulmana ed è venerata come santa della chiesa cattolica. Messa a dura prova da tragici avvenimenti quali la morte del marito e delle figlie, Laura, in virtù della sua profonda fede cristiana, decise di intraprendere la vita monastica nel monastero di Santa Maria di Cuteclara (Cordova).

Santa Laura di Cordova, il martirio dopo il rifiuto a rinnegare la fede cristiana

La tragica fine di S. Laura. Fu condannata a morte perché rifiutò di abiurare la sua fede nel periodo in cui la Spagna era sotto il dominio dei mori. Un giudice musulmano la condannò ad essere martirizzata in una caldaia di pece bollente il 19 ottobre 864. Nonostante le scarne notizie sulla vita di Santa Laura il suo culto si diffuse rapidamente in tutta Europa.

Significato del nome. Tra i suoi attributi la ‘foglia di palma’. Laura è un nome femminile di origine latina che significa “alloro”. 

Buon onomastico Laura 19 ottobre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri. Oggi, 19 ottobre, in occasione della ricorrenza di Santa Laura in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Laura, Annalaura, Marialaura. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 19 ottobre, per gli auguri di buon onomastico.

Di Mario De Santi

Articoli correlati

Tempo Libero

Buon onomastico Luca, oggi 18 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Ott 17, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Ignazio oggi: immagini e gif di auguri da condividere sui social

Ott 17, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

5 canotte di tendenza che conquisteranno TikTok nel 2025

Ott 16, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Tempo Libero

Buon onomastico Laura, oggi 19 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Gossip e TV

Balivo e le scarpe usate vendute sul web: Selvaggia Lucarelli accende la polemica sui piedi

Attualità

Batteria al litio in fiamme, terrore sul volo Air China: l’atterraggio d’emergenza a Shanghai

Sport

Sinner domina Alcaraz e vince 6 milioni a Riad: ‘Carlos è fondamentale per migliorarmi’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.