Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Schianto fatale tra moto e auto nel Vicentino: muore a 24 anni sotto gli occhi dell’amico

DiRedazione

Pubblicato: 18 Apr, 2026 - ore: 00:48 #Creazzo, #incidente, #Montecchio Maggiore
L'incidente si è verificato all'altezza di un distrubore in viale dell'IndustriaL'incidente si è verificato all'altezza di un distrubore in viale dell'Industria

Dove e come è avvenuto l’incidente mortale nel Vicentino

Un impatto devastante, pochi secondi e una vita spezzata. È morto sul colpo un motociclista di 24 anni rimasto coinvolto in un violento incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo viale dell’Industria, tra Creazzo e Sovizzo, nel vicentino.

Erano da poco passate le 18 quando la moto su cui viaggiava il giovane, residente a Montecchio Maggiore, si è scontrata frontalmente con un’auto nei pressi di un distributore di carburante. Le cause della collisione sono ancora in fase di accertamento e restano al centro delle indagini.

Impatto violentissimo e soccorsi inutili

La dinamica, ancora da chiarire nei dettagli, racconta di uno schianto particolarmente violento. Il giovane è stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto a diversi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Distrutti entrambi i mezzi coinvolti: la moto ridotta a un ammasso di lamiere, l’auto con la parte anteriore completamente compromessa.

La dinamica al vaglio degli inquirenti

Sulla ricostruzione dell’accaduto stanno lavorando gli agenti della polizia locale delle Terre del Retrone, affiancati dai carabinieri. Non è ancora chiaro se l’auto stesse effettuando una manovra o immettendosi dalla zona del distributore, elemento che potrebbe risultare decisivo.

La procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Il conducente dell’auto, un giovane della zona rimasto illeso ma sotto shock, potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti tecnici.

Non si esclude inoltre una consulenza per ricostruire con precisione la velocità dei mezzi e la sequenza esatta dell’impatto.

Il dramma davanti agli occhi dell’amico

A rendere ancora più drammatica la vicenda è la presenza di un amico della vittima, che viaggiava su un’altra moto poco distante. È stato lui ad assistere all’incidente e a dare l’allarme, vivendo in prima persona una scena di estrema violenza.

Soccorso dal personale sanitario per lo shock, è stato poi lo stesso amico a contattare la famiglia del 24enne. I parenti, giunti sul posto, si sono trovati davanti a una scena straziante: la moto distrutta e la consapevolezza immediata che non ci fosse più nulla da fare.

Comunità sotto choc e strada chiusa per ore

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi, proseguiti fino a tarda serata. Sul luogo dell’incidente si sono radunate diverse persone, tra colleghi delle aziende della zona e amici del giovane.

La notizia si è diffusa rapidamente anche a Montecchio Maggiore, dove il 24enne viveva con la famiglia. Una comunità colpita da un lutto improvviso, che lascia spazio a incredulità e dolore.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Napoli, ostaggi liberati e rapina perfetta: ‘Non erano aggressivi, sembravano sicuri di sé’

Apr 17, 2026 Redazione
Attualità

Polistena, bimba travolta dal trattore del padre: la morte di Chiara sconvolge la comunità

Apr 17, 2026 Redazione
Attualità

Miriam Indelicato trovata morta a Roma il giorno della laurea: ‘Non risultava più iscritta all’Università’

Apr 17, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Schianto fatale tra moto e auto nel Vicentino: muore a 24 anni sotto gli occhi dell’amico

Gossip e TV

Chanel Totti nel mirino degli hater, bufera social sul suo corpo: interviene il personal trainer

Gossip e TV

Hollywood, arrestato D4vd: il corpo della 14enne trovato nella sua Tesla, svolta nel caso

Gossip e TV

Natalia Paragoni in gravidanza sottoposta a biopsia: ‘Un linfonodo sospetto, ora attendo l’esito’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.