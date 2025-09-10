Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Montecchio Precalcino, 54enne trovato morto dal figlio con ferite da arma da fuoco: si fa largo una pista

DiRedazione

Pubblicato: 10 Set, 2025 - ore: 23:23 #Montecchio Precalcino, #Vicenza
54enne trovato morto dal figlio nel vicentino54enne trovato morto dal figlio nel vicentino

Vladan Bozilovic è stato trovato privo di vita nella sua abitazione

“Tragedia a Montecchio Precalcino, nel Vicentino, dove un uomo di 54 anni, l’ex muratore di origini serbe Vladan Bozilovic, è stato trovato senza vita all’interno della sua residenza, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via San Francesco. A lanciare l’allarme è stato il figlio, che ha contattato i soccorsi del 118 dopo aver rinvenuto il padre riverso a terra.

L’arma artigianale e l’ipotesi dell’estremo gesto

All’arrivo dei sanitari, sono emerse ferite da arma da fuoco al torace e lesioni da taglio. Nell’abitazione è stata trovata anche un’arma artigianale, subito sequestrata e messa in sicurezza dagli artificieri. Sul posto hanno operato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza, il pubblico ministero di turno Alessia Grenna e il medico legale.

Le prime indagini tecniche e medico-legali orientano verso l’ipotesi del suicidio, mentre al momento non vi sarebbero indizi di coinvolgimento di terze persone. Rimangono tuttavia in corso approfondimenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali motivazioni che potrebbero aver spinto l’uomo a compiere il gesto estremo.

La comunità locale è sotto shock: il 54enne viveva nella frazione di Preara ed era malato da tempo. Bozilovic era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Chioggia in lutto per Olga Brudyuk, la dj ucraina muore a 30 anni nello schianto sulla Romea

Set 10, 2025 Renato Valdescala
Attualità

Chiara Poggi, rintracciate otto impronte parziali: dove sono state trovate e le ipotesi

Set 10, 2025 Redazione
Attualità

Sara Campanella, i legali della famiglia accusano la madre di Argentino: ‘Favorì l’ossessione del figlio’

Set 10, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Chioggia in lutto per Olga Brudyuk, la dj ucraina muore a 30 anni nello schianto sulla Romea

Attualità

Montecchio Precalcino, 54enne trovato morto dal figlio con ferite da arma da fuoco: si fa largo una pista

Attualità

Chiara Poggi, rintracciate otto impronte parziali: dove sono state trovate e le ipotesi

Gossip e TV

Adriano Celentano, il ritorno del Molleggiato in Rai: lettera piccata e replica, cosa è successo

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.