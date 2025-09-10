Montecchio Precalcino, 54enne trovato morto dal figlio con ferite da arma da fuoco: si fa largo una pista

54enne trovato morto dal figlio nel vicentino

Vladan Bozilovic è stato trovato privo di vita nella sua abitazione

“Tragedia a Montecchio Precalcino, nel Vicentino, dove un uomo di 54 anni, l’ex muratore di origini serbe Vladan Bozilovic, è stato trovato senza vita all’interno della sua residenza, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via San Francesco. A lanciare l’allarme è stato il figlio, che ha contattato i soccorsi del 118 dopo aver rinvenuto il padre riverso a terra.

L’arma artigianale e l’ipotesi dell’estremo gesto

All’arrivo dei sanitari, sono emerse ferite da arma da fuoco al torace e lesioni da taglio. Nell’abitazione è stata trovata anche un’arma artigianale, subito sequestrata e messa in sicurezza dagli artificieri. Sul posto hanno operato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza, il pubblico ministero di turno Alessia Grenna e il medico legale.

Le prime indagini tecniche e medico-legali orientano verso l’ipotesi del suicidio, mentre al momento non vi sarebbero indizi di coinvolgimento di terze persone. Rimangono tuttavia in corso approfondimenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali motivazioni che potrebbero aver spinto l’uomo a compiere il gesto estremo.

La comunità locale è sotto shock: il 54enne viveva nella frazione di Preara ed era malato da tempo. Bozilovic era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.