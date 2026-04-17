Napoli, ostaggi liberati e rapina perfetta: ‘Non erano aggressivi, sembravano sicuri di sé’

Il Credit Agricole a Napoli

Com’è stata davvero la rapina alla Crédit Agricole di Napoli?

Non urla, non violenza gratuita, ma un controllo freddo e calcolato. È questo il quadro che emerge dalle testimonianze degli ostaggi della rapina alla Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella.

“Non erano aggressivi, contavano sulla nostra paura”, racconta uno dei presenti, descrivendo una scena lontana dall’immaginario cinematografico ma altrettanto inquietante.

Un colpo studiato nei minimi dettagli, portato a termine con una precisione che oggi lascia spazio a una sola certezza: nulla è stato improvvisato.

Cosa è successo dentro la banca: il racconto degli ostaggi

Quando i banditi sono entrati in azione, la filiale era piena. Clienti in fila, dipendenti agli sportelli. Poi, in pochi istanti, tutto cambia.

Gli ostaggi vengono radunati, spostati, controllati. I cellulari fatti lasciare. Nessuna reazione possibile.

“Prima ci hanno fatto salire, poi scendere. Abbiamo aspettato lì senza capire cosa stesse succedendo”, racconta un testimone.

I rapinatori, nel frattempo, si erano già spostati verso il caveau. Il loro obiettivo era chiaro: le cassette di sicurezza.

Il caveau devastato e il bottino ancora sconosciuto

È lì che si è concentrata l’azione. Decine di cassette aperte, svuotate, forzate con un lavoro lungo e meticoloso, segno di una preparazione che – secondo gli investigatori – potrebbe essere durata settimane, se non mesi.

Il bottino resta ancora da quantificare. Ma per molti correntisti il danno non è solo economico.

“Lì dentro c’erano i ricordi di una vita”, racconta uno di loro, parlando di gioielli, oggetti di famiglia, eredità tramandate nel tempo.

La fuga nelle fogne e il mistero del colpo perfetto

Il punto più sorprendente resta la fuga.

Nonostante l’arrivo massiccio delle forze dell’ordine e il controllo totale della zona, i rapinatori sono riusciti a sparire nel nulla, utilizzando un cunicolo sotterraneo collegato alla rete fognaria.

Un passaggio scavato con precisione, attraverso il quale sono entrati e usciti senza lasciare tracce evidenti.

Nel sottosuolo sono stati trovati alcuni strumenti: un generatore, attrezzi da scavo, materiali che confermano un’operazione preparata con largo anticipo.

Indagini serrate e una domanda ancora aperta

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Napoli, procedono senza sosta. L’obiettivo è ricostruire ogni fase del colpo: dalla preparazione alla fuga.

Chi ha scavato quel tunnel? Per quanto tempo? E soprattutto: com’è possibile che nessuno si sia accorto di nulla?

Domande che restano, mentre prende forma l’ipotesi di una banda altamente specializzata.

Una città sotto shock e una banca che riapre

Intanto, la filiale si prepara a riaprire. Un segnale di ritorno alla normalità, almeno apparente.

Ma Napoli resta scossa. Perché questa non è stata una rapina qualunque.

È stata un’operazione chirurgica, silenziosa, quasi invisibile. Un colpo “fantasma” che ha aggirato controlli, forze dell’ordine e sicurezza.

E mentre gli investigatori cercano risposte, resta l’immagine più potente: quella di una banca svuotata, di vite colpite, e di criminali che, ancora una volta, sembrano essere un passo avanti.