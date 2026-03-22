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Travolte e uccise sulle strisce: auto a tutta velocità semina morte a Napoli, fermato un 34enne

DiRedazione

Pubblicato: 22 Mar, 2026 - ore: 23:43 #incidente, #Napoli, #Porta Nolana
L'auto dopo l'impatto mortale e il luogo del tragico incidente a NapoliL'auto dopo l'impatto mortale e il luogo del tragico incidente a Napoli

Tragedia a Porta Nolana: investite mentre attraversavano

Una scena devastante, consumata in pochi secondi.
Due donne sono state travolte e uccise a Napoli, in corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana.

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime stavano attraversando la strada — probabilmente sulle strisce pedonali — quando una Mercedes lanciata ad alta velocità le ha centrate in pieno.

Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo.

L’impatto fatale e la corsa contro le auto parcheggiate

Dopo aver investito le due donne, l’auto ha proseguito la sua corsa, terminando contro tre veicoli parcheggiati lungo la carreggiata.

Il bilancio è drammatico:

  • una donna è morta sul colpo
  • la seconda è deceduta poco dopo in ospedale

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

Le testimonianze: “Correva troppo”

A raccontare quei momenti sono i testimoni presenti sul posto.

“Erano sulle strisce, l’auto andava fortissimo”, riferisce uno di loro.
C’è chi parla di una velocità ben oltre i limiti consentiti.

Dettagli che ora saranno fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Chi sono le vittime

Le due donne non sono ancora state identificate ufficialmente.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di cittadine straniere, probabilmente di nazionalità ucraina o georgiana.

Le procedure di riconoscimento sono ancora in corso.

Fermato il conducente: test su alcol e droga

Alla guida della Mercedes c’era un uomo di 34 anni, italiano e residente a Napoli.

È stato immediatamente fermato dalla Polizia Locale e accompagnato in ospedale per essere sottoposto:

  • ai test alcolemici
  • agli esami tossicologici

Accertamenti di rito nei casi di omicidio stradale.

Indagini in corso e area sotto sequestro

La zona è stata transennata per consentire i rilievi tecnici.
Gli agenti stanno lavorando per chiarire:

  • la velocità dell’auto
  • la posizione esatta delle vittime
  • eventuali responsabilità

I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.

Caos traffico e città sotto shock

L’incidente ha paralizzato il traffico per ore in una delle arterie più trafficate della città.

Ma soprattutto ha lasciato sgomento tra i residenti e i passanti.

Un’altra tragedia della strada che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla velocità nei centri cittadini.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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