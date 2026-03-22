Le regala un gratta e vinci da 500mila euro, lei incassa e sparisce: scatta l’esposto

Il regalo dell’8 marzo che cambia tutto
Doveva essere un gesto simbolico, quasi ironico.
“Invece della mimosa ti regalo questo”.
Un gratta e vinci da 5 euro, comprato l’8 marzo a Carsoli, in provincia dell’Aquila. Un pensiero semplice, che però si trasforma in una storia surreale.
Il biglietto è vincente. Mezzo milione di euro.
E da quel momento, la vita dei due cambia — ma non nello stesso modo.
La vincita e la scomparsa
La donna verifica il biglietto due volte, incredula. Poi si reca in banca per depositarlo.
Da lì, sparisce.
Non torna a casa, non risponde al telefono, non dà spiegazioni.
Una fuga improvvisa che lascia l’uomo — operaio edile di origine rumena — senza risposte.
Una storia che in poche ore fa il giro del paese.
Il sospetto: “Ha preso i soldi ed è andata via”
All’inizio, l’uomo prova a mantenere la calma.
Chi lo conosce racconta che sperava in un chiarimento.
“L’ho cercata più volte”, avrebbe confidato agli amici.
Ma col passare dei giorni, il sospetto diventa sempre più concreto:
che la compagna abbia deciso di tenere la vincita per sé e sparire.
L’esposto alla Guardia di Finanza
Dopo l’attesa, arriva la decisione.
L’uomo si presenta alla Guardia di Finanza, accompagnato da un avvocato, per depositare un esposto. L’obiettivo è chiarire:
- cosa è successo dopo la vincita
- a chi spetta realmente il premio
- perché la donna si sia allontanata
Una mossa che segna il passaggio da una vicenda privata a un caso legale.
A chi spettano i 500mila euro?
Il nodo centrale è proprio questo.
Il biglietto è stato:
- acquistato da lui
- ma regalato a lei
Una distinzione che potrebbe diventare decisiva.
Se il regalo viene considerato valido, la vincita potrebbe spettare alla donna. In caso contrario, si aprirebbe uno scenario completamente diverso.
Sarà la giustizia a stabilirlo.
Carsoli tra stupore e voci
Nel piccolo centro abruzzese, la vicenda è diventata l’argomento principale.
Tutti sanno, tutti parlano. Dal bar dove è stato acquistato il biglietto alla banca dove è stato depositato.
Una storia che ha il sapore della fortuna improvvisa, ma anche quello — più amaro — dei rapporti che si spezzano.
Un finale ancora aperto
Nonostante tutto, chi conosce l’uomo racconta che non ha perso del tutto la speranza.
Vorrebbe un confronto, una spiegazione. Magari anche un ritorno.
Ma intanto ha scelto di tutelarsi.
Perché a volte, anche un gesto semplice può trasformarsi in una vicenda complicata.
E mezzo milione di euro può cambiare tutto.