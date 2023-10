Incidente Palestrina, morti chef e la moglie, gravi i due figli piccoli: choc a Zagarolo

Due morti e tre feriti, di cui due bambini, è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto la sera di martedì 10 ottobre nella zona di Palestrina, in provincia di Roma.

Scontro frontale a Palestrina: morti Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi, figli in gravi condizioni

Nel sinistro ai Castelli Romani hanno perso la vita i coniugi Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi, 37 anni entrambi, che stavano rientrando da una cena di famiglia. Lo scontro è avvenuto alle 22:20 con le due auto che si sono scontrate in Via Provinciale Carchitti, 20. I figli della coppia, due bambini di cinque e dieci anni, sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali San Camillo e Gemelli. Non hanno riportato ferite gravi gli occupanti dell’altra vettura, trasportati all’ospedale di Tor Vergata.

Da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, un’auto Audi A6 con due persone a bordo ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con una Renault Clio con a bordo la famiglia. Marito e moglie sono morti sul colpo. Le auto sono state sequestrate e le salme messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Sono in corso accertamenti, anche di tipo tossicologico.

I fiori sul luogo dell’incidente di Palestrina

Dolore a Zagarolo: il 37enne lavorava come chef, il cordoglio del sindaco

Maurizio Ponzo era lo chef del ristorante Il Giardino nel comune di Zagarolo, alle porte di Roma. L’attività resterà chiuso in segno di lutto. “Comunichiamo alla nostra gentile clientela che oggi il Ristorante rimarrà chiuso. Vi ringraziamo per la comprensione e ci scusiamo con chi aveva già prenotato un tavolo” – si legge sulla pagina social del ristorante.

“Ci stringiamo profondamente alla famiglia Ponzo e Corradi per la scomparsa di Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi. Maurizio era lo chef del ristorante Il Giardino di Zagarolo: proprio nel periodo che anticipava la Sagra dell’Uva, insieme al proprietario del ristorante Daniele Delle Fratte, ci aveva cucinato una ricetta tipica della tradizione culinaria romana. La simpatia e la professionalità di Maurizio ci hanno accompagnato in cucina in un ricordo che rimarrà indelebile per tutti” – ha riferito Emanuela Panzironi, sindaco di Zagarolo.